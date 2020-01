Shirin van Anrooij maakt favorietenrol waar op NK veldrijden voor junioren zondag 12 januari 2020 om 10:51

Shirin van Anrooij is de nieuwe Nederlands kampioene veldrijden bij de junioren. De topfavoriet vocht lange tijd een verbeten duel uit met Puck Pieterse, maar wist in het slot van de wedstrijd naar de driekleur te soleren. Pieterse pakte uiteindelijk het zilver, de bronzen medaille was voor Fem van Empel.

Het publiek werd lange tijd getrakteerd op een duel tussen multitalent Van Anrooij en de technisch zeer begaafde Pieterse, maar uiteindelijk gaf de brute kracht van Van Anrooij de doorslag. De 17-jarige renster reed in de finale weg van Pieterse, om uiteindelijk solo aan te komen in Rucphen.

Voor Van Anrooij is de Nederlandse titel de beloning voor een ijzersterk seizoen. Zo won ze tussen de profs al de veldritten van Contern en Pétange en eindigde ze op het podium van de Zilvermeercross van Mol en de veldrit van Gullegem. Verder pakte ze brons op het Europees kampioenschap voor junioren.

Uitslag NK veldrijden junioren – Rucphen

Shirin van Anrooij

Puck Pieterse

Fem van Empel