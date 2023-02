Tibor Del Grosso hoopt het de Belgen lastig te maken: “Maar Nys is wel verschrikkelijk goed”

Interview

Heel stiekem droomt Tibor Del Grosso van de wereldtitel veldrijden bij de beloften. De 19-jarige crosser van Metec-Solarwatt maakte het topfavoriet Thibau Nys al bijzonder lastig tijdens de Wereldbeker in Benidorm en bij afwezigheid van de Belg zegevierde Del Grosso afgelopen weekend in Besançon. "Het ultieme doel is om Thibau Nys te verslaan", vertelt hij aan WielerFlits. Dat zou een bekroning op een heel sterk veldritseizoen zijn, nadat ook Del Grosso vorige winter kampte met de inmiddels bekende crossblessure aan de rug.

Sinds de jaarwisseling reed de geboren Drent louter nog maar U23-veldritten. De cijfers spreken boekdelen: vijfde in de X2O Trofee-manche in Koksijde, derde tijdens de Wereldbeker in Zonhoven, de Nederlandse beloftentitel en dus tweede in Benidorm en winst in de Wereldbeker van Besançon. Dat terwijl hij niet bewust gepiekt heeft naar deze weken en ook geen specifieke cross-stage heeft afgewerkt. “De laatste weken hebben veel met mijn vertrouwen gedaan. Zeker na Besançon. Ik heb nu bewezen dat ik kan winnen, ook voor mezelf. Een enorme moraal boost.”

Del Grosso is blij dat hij zo langzaamaan zijn plek bij de top van de beloften aan het veroveren is. Voorafgaand aan het NK liet hij nog weten misschien voor de top-5 en heel misschien zelfs voor het podium te gaan op het WK. Die ambitie heeft hij iets bijgesteld. Naar boven, welteverstaan. “Nys reed niet in Besançon, maar won wel de overige vier Wereldbekers. Hij is de topfavoriet. Ik moet zeggen dat ik na afgelopen week al heel tevreden ben met mijn winter. Ik hoop dan ook dat ik zaterdag op het podium kom te staan. Wat er eventueel allemaal mogelijk is, zie ik tijdens de wedstrijd wel.”

Nys is de absolute topfavoriet

Omdat hij in Benidorm zo dichtbij was, gelooft Del Grosso wel dat hij Nys kán kloppen. “Hoogerheide wil – als het droog is en daar lijkt het op – ook wel snel zijn. Dat geeft iets meer een gesloten cross. Als we dan net zoals in Benidorm met vijf man de laatste ronde ingaan, kunnen er in theorie heel veel winnen. Je ziet alleen wel dat Thibau verschrikkelijk goed is in het rijden van een finale. Hij heeft daarnaast het wapen dat hij ongelooflijk hard kan sprinten. Nu is het wel zo dat de afdaling vlak voor de finish in Hoogerheide je lanceert, dus wie weet wat er dan gebeurt.”

Voor Del Grosso is het in ieder geval een hels karwei. Naast Nys moet hij tegen nog vier sterke Belgen opboksen: regerend wereldkampioen Joran Wyseure, Europees kampioen Emiel Verstrynge, Belgisch kampioen Witse Meeussen en Jente Michels. “Voor hen is dat een groot voordeel”, ziet Del Grosso. “Ze kunnen in een sterk blok rijden. Het is aan mij om me niet te laten flikken. Danny van Lierop kan echter ook steeds vaker zijn weg naar de kop van de cross vinden en hopelijk rijdt David Haverdings weer goed. Dan hebben we een iets kleurrijkere kopgroep.”

“Het ultieme doel is om Thibau Nys te verslaan”, gaat de noordeling verder. “Daar kunnen wij elkaar als Nederlanders best een beetje bij helpen. Wat Nys’ zwakke plek is? Als je die ontdekt hebt, dan hoor ik het graag”, lacht Del Grosso. “Maar ik denk toch dat hij een beetje onder druk staat. Zeker als je ziet hoe het in Hamme ging afgelopen weekend (waar Nys uit de wedstrijd stapte, red.). Al moet ik ook zeggen dat hij op een parcours zoals in Hoogerheide wel ijzersterk is. Maar als het snel ligt zoals het nu doet, dan kunnen daar ook heel onverwachte namen winnen.”

Ontwikkelen bij Metec-Solarwatt

Opvallenderwijs rijdt Del Grosso niet bij een van de opleidingsploegen uit de WorldTour. Dat terwijl de 19-jarige Drent dat wel had verdiend op basis van zijn laatste jaar als junior in 2021. Hij werd toen zowel Nederlands kampioen tijdrijden als op de weg en daarnaast won hij de lastige Franse rittenkoers Ronde des Vallées. Jumbo-Visma en Team DSM liggen dan voor de hand. Eerstgenoemde ploeg zou Del Grosso’s persoonlijkheid niet bij de ploeg vinden passen. “Ik heb wel ooit iets gehoord over wat ze van mij vonden, maar ikzelf heb nooit met hen gesproken.” Dat deed de jongeling wel met Team DSM. “Ik zit in een lastiger parket, omdat ikzelf nog heel graag wilde blijven crossen. Ik ben blij dat ik nu laat zie dat die keuze iets waard is geweest. De combinatie cross en de weg kon ik bij Team DSM niet maken, maar bij Metec-Solarwatt wel. Eigenlijk kan hier alles. En dus was de keuze toen snel gemaakt. In opleiden en het ontwikkelen tot een zo’n goed mogelijke renner, zijn er niet veel ploegen beter dan Jumbo-Visma of Team DSM. Die kennis kan Metec niet bieden, maar ik heb hier verder wel alles heel goed voor elkaar.” De ploeg van Michel Megens heeft de laatste jaren ook haar strepen verdiend wat betreft het ontwikkelen van talenten tot profs. “Vorig jaar ben ik op stage geweest bij Arkéa Samsic. Dus ook bij Metec kom je op de radar van dat soort ploegen. Ik vind het alleen lastig om doelen te stellen voor komend wegseizoen. Ik hoop ergens een zege te boeken en ik wil iets constanter meedoen om de knikkers. In beide disciplines hoop ik uiteindelijk in de top te belanden. Mathieu van der Poel en Wout van Aert laten zien dat het kan. Een profploeg die de cross ondersteunt, zou mooi zijn. Intermarché-Circus-Wanty, Alpecin-Deceuninck en Trek-Segafredo zijn goede voorbeelden.” Na het WK zit het crossseizoen van Del Grosso er overigens op. Hij neemt een weekje afstand van de fiets en vertrekt daarna met Metec-Solarwatt op trainingsstage naar Spanje. De Ster van Zwolle zal hij niet rijden, maar tussen dan en Olympia’s Tour hoopt Del Grosso zijn rentree op de weg te maken. “OT wil ik wel graag rijden, dus ik denk dat ik een week daarvoor ga beginnen.” Met dank ook aan bondscoach Gerben de Knegt, zo blijkt. “Als junior had ik tijdens corona motivatieproblemen. Gerben heeft er toen voor gezorgd dat ik nu nog wielrenner en crosser ben.” Een medaille zou komend weekend daaraan een mooi eerbetoon zijn.

Verkenning WK-parcours Hoogerheide door Tibor Del Grosso