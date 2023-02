Tibor Del Grosso helpt Nederland aan WK-goud: “Maar echt wereldkampioen voel je je niet”

Video

Tibor Del Grosso mocht vrijdag als eerste starten in de Mixed Relay voor Nederland. De crosser schoot snel uit de startblokken en kwam als eerste binnen in de wisselzone. Nederland kon wat later het goud veiligstellen. “Het is een leuke discipline als team”, aldus Del Grosso.

“Ik hecht hier toch veel waarde aan. Echt wereldkampioen voel je je wel niet helemaal. Maar ik ben wel blij om te winnen”, vertelde de Nederlander voor de camera van WielerFlits in zijn gloednieuwe regenboogtrui. “Het was maar een rondje, maar ik had het toch onderschat. Zo’n rondje all-out, dat is echt pittig.”

Het parcours in Hoogerheide is ook aan het veranderen, zo geeft Del Grosso aan. “Er rijden steeds meer mensen over het parcours, dat zie je. Er komt een paadje en het gras wordt weggereden. Het gaat steeds gladder worden. Als het ook nog gaat regenen, gaat het ook technischer zijn”, legde hij uit. Del Grosso rijdt zaterdag het WK bij de beloften, waar hij een van de grote favorieten is. “Ik hoop morgen wel iets betere benen te hebben.”

