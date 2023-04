Thymen Arensman toont verbetering: “Dat is mooi voor de Giro”

Na zijn teleurstellende openingsrit is Thymen Arensman aan de beterende hand in de Tour of the Alps. In de voorlaatste etappe naar Predazzo speelde de Nederlandse klimmer een hoofdrol in de trein van INEOS Grenadiers door grote delen van het kopwerk op zijn schouders te nemen. “Ik voel me stukken beter”, is dan ook zijn conclusie.

“Ik had een prima gevoel. Ik heb niets te klagen en ben blij dat ik mijn werkzaamheden voor het team heb kunnen doen”, aldus Arensman tegen WielerFlits. Mede door zijn werk in de openingsfase van de rit en op de laatste klim van de Passo Pramadiccio bleef maar een compact peloton over, en daardoor bleef Tao Geoghegan Hart in de leiderstrui. “Tao is heel dankbaar, dus dat is heel mooi.”

INEOS Grenadiers liet in het begin van de rit een kopgroep van veertien man wegrijden, die het een vrijgeleide gaf. Gregor Mühlberger won uit die vlucht en ruim drie minuten daarachter controleerde Arensman de boel. En dat nadat hij met een flinke teleurstelling aan deze Tour of the Alps begon.

“Ik voelde mij hartstikke goed op die klim. Ik moest ook de hele eerste klim op kop rijden aan een solide tempo en daar heb ik iedereen gecontroleerd, dus ik voel me stukken beter. Dat is mooi voor naar de Giro toe”, zegt Arensman hoopvol na de finish in Predazzo.

Kort na de finish kwam Hart speciaal naar Arensman toe om hem te bedanken voor zijn inzet. “Hij nam de hele eerste klim (Passo Sommo, 15,7 km aan 7,3%) ook al voor zijn rekening”, vertelde de Britse klassementsleider op de persconferentie aan WielerFlits. “Hij reed heel comfortabel en heel sterk.”

“Het gaat precies zoals ik een paar dagen geleden al verwachtte. Hij reed super sterk vandaag, want er reden maar vijftien of twintig renners in zijn wiel na die eerste klim. Ik ben heel blij dat hij zich weer goed voelt en morgen zal hij nog sterker zijn.”