Gregor Mühlberger is medevluchters te snel af in Tour of the Alps

Gregor Mühlberger heeft rit vier van de Tour of the Alps op zijn naam geschreven. De Oostenrijk van Movistar zat mee in de vroege ontsnapping bleef alleen over met Torstein Træen (Uno-X) en Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), en klopte zijn twee medevluchters in een sprint met drie. Tussen de favorieten zagen we, ondanks een beklimming in de finale, geen strijd. Tao Geoghegan Hart behield zijn leiderstrui.

De voorlaatste etappe van de Tour of the Alps was loodzwaar en kende vooral een heel pittige openingsfase. Meteen na de start in Rovereto begon namelijk de Passo Sommo, een col van 15,7 kilometer aan 7,3%. Na deze lastige start waren er ook nauwelijks vlakke stukken. De Lago Santa Colomba (5,6 km aan 7,1%) lag nog in de eerste helft van de rit en daarna ging het in trappetjes naar een plateau, dat uiteindelijk leidde naar de Passo Pramadiccio (9,7 km aan 6,1%). Op de top van deze laatste beklimming was het nog 15 kilometer tot de oplopende finish in Predazzo.

Veertien koplopers

In het lastige eerste deel van de etappe ontstond een grote en sterke kopgroep. Simon Carr, Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Óscar Rodríguez, Sergio Samitier (Movistar), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Giulio Pellizzari, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Torstein Træen (Uno-X), Damien Howson en uiteindelijk ook Mark Donovan (Q36.5) wisten zich af te scheiden van het peloton en verwierven een voorsprong van ruim vier minuten op het peloton.

In dat peloton bepaalde INEOS Grenadiers het tempo, maar de Britse ploeg had geen belang om het gat te dichten. De bestgeklasseerde vooraan, Træen, stond in het algemeen klassement namelijk op meer dan vijf minuten. Omdat Euskaltel-Euskadi plots de kop nam in het peloton, slonk de voorsprong enigszins, maar de koplopers begonnen nog altijd met een ruime voorsprong aan de Passo Pramadiccio. Met een kleine vier minuten marge leek de kans groot dat de winnaar vooraan zou zitten.

Passo Pramadiccio

Samitier trok als eerste door, waarna Mühlberger de aanval overnam. De Oostenrijker kreeg even later het gezelschap van Pellizzari en vervolgens ook Træen, die resoluut de kop nam bij het leidende trio. Ondertussen was er ook actie in het peloton. Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) ging in de aanval en kreeg Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) mee. Ver reikte deze vluchter echter niet, want INEOS Grenadiers vatte de twee al snel weer in de kraag. Later zou Bizkarra nog een keer gaan, maar onder aanvoering van Thymen Arensman bleef de meute in de buurt.

Bij de koplopers liet Pellizzari zijn twee medevluchters vijf kilometer voor de top achter. De 19-jarige zou als eerste bovenkomen op de Passo Pramadiccio, met een voorsprong van achttien seconden op Mühlberger en Træen. Pellizzari begon alleen aan de enigszins natte afdaling, maar het achtervolgende duo kon in de eerste kilometers van de afzink alweer aansluiten. De drie zouden daarna samen naar de streep rijden.

Een sprint moest dus de beslissing brengen. Daarin ging Mühlberger van kop af aan. De Oostenrijker sloeg meteen een gaatje met Pellizzari, die bij het aangaan van de spurt nog in zijn wiel zat, en kwam met ruim verschil als eerste over de streep. Træen werd tweede, Pellizzari derde. Het peloton met favorieten kwam op drie minuten en 22 seconden van de drie binnen. Daarbij ook Tao Geoghegan Hart, die dus aan de leiding bleef in het algemeen klassement.

