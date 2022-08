Thymen Arensman gaat voor klassement in de Vuelta a España

Thymen Arensman gaat in de Vuelta a España 2022 voor een goed klassement. De 22-jarige Nederlander van Team DSM gaat er als kopman van start om te zien hoe ver hij kan komen. De rest van de selectie van de Nederlandse ploeg zal in zijn dienst rijden, al zullen zij ook de mogelijkheid krijgen om dagsucces na te jagen. Arensman werd eerder dit jaar achttiende in de Giro.

Het talent ontdekte zichzelf als ronderenner in de Tour de l’Avenir van 2018. Als eerstejaars belofte reed hij toen op achttienjarige leeftijd naar een tweede plek in het eindklassement. Winnaar van de Ronde van de Toekomst dat jaar was niemand minder dan inmiddels tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar. Na Arensman volgden toen klinkende namen als Gino Mäder (derde), Aleksandr Vlasov (vierde), Clément Champoussin (vijfde), Iván Ramiro Sosa (zesde), João Almeida (zevende), Eddie Dunbar (achtste) en Tobias Foss (negende). Die laatste zou in 2019 de eindzege grijpen.

Waar een aantal van bovenstaande renners zich stormachtig ontwikkelden, koos Arensman voor de weg der geleidelijkheid. In zijn eerste twee profjaren (2020 en 2021) vielen enkel een zege in het jongerenklassement van de Ronde van Romandië en zijn aanvalsdrang in beide Vuelta a España’s op. Dit jaar breekt Arensman door met onder meer een zesde plek in Tirreno-Adriatico, onlangs zijn tweede plaats in de Ronde van Polen en een sterke Giro d’Italia. Daar stond hij er na twee weken heel goed voor, maar koos hij in de slotweek voor etappes in plaats van het rijden van een goed eindklassement.

De Gelderlander werd daarin tweede in Aprica, vijfde op de Passo Fedaia op de voorlaatste dag en opnieuw tweede in de afsluitende tijdrit. Nu gaat Arensman dus wel zo lang mogelijk proberen om een goed klassement te rijden. Omdat het zijn eerste keer is, bekijkt Team DSM dat naar verluidt van dag tot dag. Voor de jonge renner – die komende winter de overstap maakt naar het steenrijke INEOS Grenadiers – is de start van de Vuelta in ieder geval speciaal. Arensman studeerde namelijk jarenlang Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en in de rit erna gaat het veelal over zijn trainingswegen.