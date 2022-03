Thymen Arensman (22) leert van zesde plek in Tirreno-Adriatico: “Hopelijk kan ik dit herhalen”

Interview

Thymen Arensman verdedigde zaterdag tijdens de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico een derde plek in het algemeen klassement. Hoewel hij van het podium viel, eindigde hij uiteindelijk op dezelfde plaats als waar hij na de openingstijdrit stond: zesde. Niet alleen dat topresultaat ging mee in de koffer van de 22-jarige Nederlander van Team DSM, maar ook een tas vol wijze lessen. “Zo werkte ik voor het eerst met een voedingsplan”, vertelt hij aan WielerFlits.

Luisteren naar zijn lichaam

Meteen al in die tijdrit op dag één stak Arensman een leerpunt op. Dat terwijl alleen Filippo Ganna sneller was in deel twee van de chrono. “Ik moet leren om mijn tijdrit beter in te delen. Ook had ik meer naar de wind moeten kijken en misschien iets meer zelfvertrouwen moeten hebben. Soms kan ik dieper gaan en harder pushen, dan dat ik vooraf denk. Het is een feit dat je tegen de wind in meer tijd kunt winnen. Net in het eerste deel van deze tijdrit stond de wind op kop, maar probeerde ik me te sparen. Met een slechte tussentijd als gevolg.”

Na twee explosieve etappes op aankomsten die hem niet lagen, stak het rondetalent wel Remco Evenepoel voorbij: derde. In de koninginnenrit (215 kilometer) op zaterdag probeerde hij dat vast te houden. “Op de eerste lange klim voelde ik me echt goed en kon ik met elf of twaalf man mee over de top. Maar toen ondervond ik aan den lijve weer een verbeterpunt voor de toekomst: ik had iets te weinig gegeten tijdens de wedstrijd. Na tweehonderd kilometer merkte ik dat het meeste van mijn energie weg was. Daar moet ik beter op gaan letten.”

Voeding en leiderschap

Arensman gaat ook iets meer voor zijn vak leven. “Tot op heden at ik waar ik me goed bij voelde. Chocoladepasta, pindakaas, zo veel als ik wil. Bij Team DSM hebben we daar geen haast mee. Ik ben nog jong, ik wilde niet nu al alles uit mijn lijf persen. In Tirreno-Adriatico werkte ik voor het eerst met op maat gemaakte maaltijden. Vooral op de rustige dagen merkte ik het verschil. Dan at ik minder dan dat ik normaal zelf zou willen. Maar tijdens de bergrit moest ik continu blijven eten om energie aan te vullen. Blijkbaar ging dat goed.”

Uiteindelijk werd hij dus zesde. Met dank ook aan Arensmans leermeester Romain Bardet. “Ik voel me vereerd dat hij naar me omkijkt en in me gelooft. Hij stond toch twee keer op het podium van de Tour de France. We hebben een heel goede band. Ook hoe hij als leider is, daar heb ik heel veel respect voor. Romain is heel dankbaar en hij doet altijd 110% zijn best. Ik heb mijn ploeggenoten ook iedere dag uitgebreid bedankt. Het is hun werk, maar we zijn een team en zij willen dat gedreven voor me doen. Dan kan ik hen moeilijk teleurstellen.”

Mijlpaal in groeiproces

De Gelderlander is blij met zijn kansen bij Team DSM. Arensman vindt het gaaf dat anderen zich voor hem inspannen. “Of ik niet te lief ben als kopman? Ik ben puur mezelf, het is wie ik ben en dat ga ik zeker niet veranderen. Voor mij zijn er nog genoeg leerpunten. Ik moet me ook op alle vlakken verbeteren, zowel fysiek als mentaal. Daarbij focus ik me op mezelf, op wat ik wil, waar ik me goed bij voel. Nu is dat geen stappen overslaan in mijn ontwikkeling. Dit is dan een mooi resultaat. Dat neem ik mee, maar verder blijf ik mijn eigen ding doen.”

Giro of Vuelta boven de Tour

Woensdag rijdt Arensman in de lead out van Alberto Dainese tijdens Milaan-Turijn. Zijn programma daarna weet hij naar eigen zeggen niet. Volgens het talent gaat hij wel weer een grote ronde rijden. “De Vuelta a España zou cool zijn, met de start in Utrecht. Daar heb ik gestudeerd en die eerste etappes gaan over mijn trainingsgebied. Italië vind ik mooi, dus de Giro d’Italia zie ik ook wel zitten. De Tour de France spreekt me nooit zo aan. Het is super hectisch, er hangt zo veel vanaf en er is zoveel media-aandacht. Ik doe graag wat ik leuk vind en dat hoort daar allemaal niet bij”, zegt Arensman. Zijn contract bij Team DSM loopt eind dit jaar af.