Team DSM verandert geweer van schouder in de Giro: “We mikken nu op ritzeges”

Interview

Tot en met de ritzege van Alberto Dainese in de elfde etappe ging alles voortvarend voor Team DSM, beaamde ook ploegleider Matt Winston eerder deze week bij dit medium. Maar daarna kreeg de Nederlandse ploeg een fikse klap te verwerken in de Giro d’Italia 2022: kopman Romain Bardet werd ziek. De nummer vier in het klassement stapte vrijdag af. “We zullen het nu dag per dag moeten bekijken”, stelt Winston in een nieuw interview met WielerFlits. Een goed klassement najagen met Thymen Arensman is daarin niet het voornaamste doel.

Toch verstaan we in de stem van de Brit de mineur. “Het is teleurstellend om Romain de koers te moeten zien verlaten. Maar dat hoort ook bij de sport. We geloven nog steeds dat we ons op een erg goede manier hebben voorbereid op de koers. We hebben daar veel tijd in geïnvesteerd. Iedereen is in topconditie dankzij het werk van onze experts. Alleen tegen ziekte kun je niets doen. Het was simpelweg niet mogelijk voor Romain om door te gaan.”

Toch was er nog enige hoop dat de Fransman erdoor zou komen. “Hij werd donderdag tijdens de rit ziek. In de bus op weg naar het hotel is hij meteen in slaap gevallen en pas bij aankomst werd hij wakker. Hij sliep ’s avonds ook al snel, maar in de nacht was hij veel en ziek wakker. Vrijdagmorgen heeft onze medische staf hem getest. Romain kon starten, maar hij had last van braken en diarree. Hij heeft zijn best gedaan, maar het was er te veel aan.”

Wel wil Winston graag iets rechtzetten. Tijdens de rit sijpelde door dat Bardet een poosje op de grond had gelegen en daarbij naar zijn maag greep. “Ik ben heel de tijd bij hem geweest, maar dat was niet het geval. Hij zat aan de kant van de weg, terwijl wij zijn fiets op het dak hebben gezet. Toen hij van de fiets af kwam, moest hij meteen weer overgeven. Romain was enorm teleurgesteld. Hij was in topvorm en hij stond er heel erg goed voor. Maar hij motiveerde zijn collega’s meteen dat ze het ook zonder hem heel erg goed kunnen doen.”

Het plan met Arensman

Team DSM moet nu herbronnen. Afgelopen week maakte Winston nog kraakhelder dat de ploeg hier maar voor één doel was: het best mogelijke resultaat in het eindklassement behalen met Bardet. Nu dat uitgangspunt is weggevallen, gaat Team DSM er het beste van maken. Met Thymen Arensman hebben ze nog een klassementstroef in handen. De 22-jarige Nederlander staat elfde in het klassement, op een kleine anderhalve minuut van het roze.

Zelf liet het toptalent weten er nog niet over uit te zijn of hij al klaar is om mee te doen in de strijd om het algemeen klassement. “Eerst moet ik zelf ook de teleurstelling een beetje weg spoelen”, liet hij weten aan Algemeen Dagblad. “Ikzelf voel me niet super ready om een klassement te rijden. Ik wil zelf eerst nog een beetje sterker worden en ik had gehoopt deze Giro in dienst van Romain te kunnen doen. Dus ik moet hier eerst even over nadenken en het hier over hebben met mensen die dichtbij me staan. Aanvallen vind ik ook superleuk.”

Winston wil daarom ook niet op de zaken vooruitlopen, ondanks dat hij eerder deze week liet weten dat hij dacht dat Arensman daar klaar voor zou zijn. “We houden onze opties open. Er komt nog een sprintrit aan en bergetappes waar vroege vluchters kans maken op winst. Dag per dag gaan we bekijken wat we gaan doen. En dan zien we wel wat eruit komt. Die omslag maken is niet moeilijk, maar dat ligt wel aan de mindset. In de laatste Vuelta a España verloren we ook snel ons klassementsdoel, maar wonnen we wel nog drie ritten.”

“Zoiets kan nu ook, want er zijn een aantal van onze mannen in fantastische vorm”, gaat de Brit verder. “Zij waren goed voorbereid om Romain te helpen. Dat kunnen we nu gebruiken om de Giro verder goed door te komen. Iedere dag is voor ons nu een nieuwe kans en daar gaan we voor. Of Thymens conditie goed genoeg is voor een top-10? We kwamen hier voor een goed klassement met Romain. Thymen heeft een goede vorm, maar ik ga niet bevestigen dat we voor een top-10 met hem gaan. We hebben besloten dat we het vanaf nu dag per dag bekijken, om dan vol voor ritzeges te gaan en te kijken wat dat ons brengt.”