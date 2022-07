Thomas heeft bewondering voor Pogacar: “Hoger niveau dan Contador of Froome”

Geraint Thomas hoopt Tadej Pogačar de komende weken nog het vuur aan de schenen te leggen, maar de Brit van INEOS Grenadiers steekt zijn bewondering voor de Sloveen niet onder stoelen of banken. “Hij kan alles. Fenomenaal!”, liet de Tourwinnaar van 2018 op de tweede rustdag weten aan onder meer Het Nieuwsblad.

De nog altijd maar 23-jarige Pogačar won de laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk en is ook dit jaar weer de torenhoge favoriet voor eindwinst. De renner van UAE Emirates gaat na negen etappes aan de leiding. Thomas heeft ontzettend veel respect voor zijn Sloveense rivaal en plaatst hem op eenzame hoogte. “Tadej is gewoon van een hoger niveau. Vincenzo Nibali en Alberto Contador waren vooral heel goede klimmers. Al kon de Spanjaard ook goed tegen de klok rijden.”

“Froomey (doelt op zijn voormalige ploeggenoot Chris Froome, red.) kon de twee verschillende disciplines ook goed. Maar Pogačar? Hij is wat anders. Kijk naar zijn sprint. Kijk naar zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Hij was ook daar de sterkste man in koers. Hij gaat goed over de stenen. Hij kan alles. Fenomenaal! Ik zie niet in hoe hij de volgende vijf, zes jaar niét de grootste favoriet zou zijn op de Tourzege.”

Toch hoopt de 36-jarige Thomas, die voorlopig derde staat in het klassement, nog op een spannende Tour. Woensdag en donderdag trekken de renners de Alpen in voor twee zeer zware bergetappes. “Het wordt ook de warmste week van de Tour”, voegt Thomas daar nog aan toe. “Dat wordt ongetwijfeld een bijkomende factor. Het wordt de heetste week uit mijn carrière, als we de voorspellingen mogen geloven. Het belangrijkste is dat de twijfels die je altijd voor zo’n Tour hebt, nu redelijk weg zijn.”

Thomas richt zich vooral op een podiumplek in Parijs, maar heeft een tweede Tourzege nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. “Ik zou trots zijn met een nieuwe podiumplaats, zeker na de voorbije jaren. Al was het maar om sommige mensen uit mijn omgeving te bewijzen dat ik het nog kan. Het zou een verdienste zijn om bij de eerste drie te eindigen, maar aan de andere kant zou ik toch willen proberen de Tour nog eens te winnen.”

“Het allerbelangrijkste is dat ik Parijs zonder spijt verlaat. En dat we als team alles hebben gedaan om te proberen deze ronde te winnen. We moeten in de juiste situatie komen om ons overtal uit te spelen, maar zoals altijd: je moet er ook de juiste benen voor hebben. Het doen is nog wat anders. Er is ook nog Jumbo-Visma, dat eveneens nog zal proberen om te winnen. Je moet gewoon op zoek gaan naar kansen, maar zoals ik al zei: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”