Thomas De Gendt: “We beginnen ons onveilig te voelen in de Giro”

Thomas De Gendt heeft voor aanvang van de twaalfde etappe van de Giro d’Italia zijn zorgen geuit over de veiligheid. “Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de zeventien besmette agenten. Het gaat de slechte kant op in deze Giro”, vertelt de coureur van Lotto Soudal tegen Sporza.

“We zijn met renners al twintig minuten aan het discussiëren over al dan niet starten omdat we ons een beetje onveilig beginnen te voelen. Op papier moet deze rit mij liggen, maar mijn hoofd staat er niet echt naar”, geeft De Gendt aan. “Ik vond het in de Tour veel veiliger. Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt.”

‘Je kunt ook doorgaan tot het te laat is’

“Er zijn al meer dan tien gevallen geweest en gisteren hoorde je verschillende renners hoesten. Het is het seizoen van de verkoudheden, maar op den duur kun je je niet meer concentreren. Er zijn renners die liever niet meer starten, anderen wel. Iedereen is daar vrij in. Ik ben een van de renners die liever niet zouden starten. Iedereen kiest voor zichzelf”, zegt hij.

“Als je stopt, dan is het voorbij. Maar je kunt ook doorgaan tot het te laat is. Of ik me dan onveilig voel? Het gaat de verkeerde kant uit. Het is niet zozeer voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Ik wil niemand aansteken. Daar zit ik mee”, legt De Gendt uit.

‘Organisatie wacht tot de regering beslist’

Met Simon Yates, Steven Kruijswijk en Michael Matthews hebben al drie renners de Giro moeten verlaten vanwege een positieve coronatest. Daarnaast is een zestal stafleden positief getest op de rustdag. De UCI kondigde al extra testen aan om meer besmettingen snel uit de ‘koersbubbel’ te kunnen halen.

De besmettingen van de politieagenten die de rittenkoers begeleidden zijn het laatste nieuws. “Dat de agenten enkel de Giro-E begeleid zouden hebben? Ja, ja, ja, ja… Dat is een uitleg die ze er aan geven”, aldus de Belgische rasaanvaller. “Er is veel geld mee gemoeid en voor sponsors is het zeer belangrijk dat we tot in Milaan gaan. Zij wachten tot de regering beslist en die beslissingen komen te laat.”