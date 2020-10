Giro 2020: Zeventien agenten uit karavaan positief op coronavirus

Zeventien politieagenten die de Giro d’Italia begeleidden zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt Tuttobiciweb. Alle agenten zijn in quarantaine geplaatst in een hotel in Francavilla a Mare.

De positieve tests, die deel uitmaken van routinecontroles gedurende de Giro, werden zondag en maandag afgenomen in de regio Abruzzen. Daar vond enkele dagen terug de rustdag plaats. De dienders vertoonden allemaal geen symptomen van het coronavirus.

De positief geteste politieagenten zouden ook meerdere dagen bij Giro-ploegen in het hotel hebben geslapen. Naast de Giro d’Italia volgden de agenten in kwestie ook enkele dagen de Giro-E, een ronde voor recreanten op een e-bike die gedeeltes van het echte Giro-parcours volgen.