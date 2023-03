Thomas De Gendt schuldbewust na val in Parijs-Nice: “Het was mijn fout”

Thomas De Gendt heeft zijn excuses aangeboden na zijn valpartij in de zevende etappe van Parijs-Nice. De Belg van Lotto Dstny ging in aanloop naar de slotklim tegen de grond en nam Alexander Kristoff, Mattias Skjelmose en Julian Bernard mee in zijn val. “Het was mijn fout”, laat De Gendt weten aan persbureau Belga.

Op iets meer dan twintig kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van enkele renners. De Gendt ging tegen de vlakte en nam Kristoff, Skjelmose en Bernard mee in zijn val. Kristoff en Bernard bleken in staat om hun weg te vervolgen en de finish te bereiken. Skjelmose en De Gendt stapten ook weer op de fiets, maar verlieten uiteindelijk toch de wedstrijd.

Na de finish bood De Gendt via Twitter al zijn verontschuldigingen aan. “Ik raakte het achterwiel van Luis León Sánchez en ging daarna hard tegen de grond. Het spijt me voor de coureurs die ik in mijn val meesleurde. Het was mijn fout. Ik wacht nu op een onderzoek door de dokter en verdere updates volgen later.”

In gesprek met Belga geeft de renner van Lotto Dstny meer tekst en uitleg. “Ik vind het zonde voor de Deen (Mattias Skjelmose, red.) want hij raakte door mij betrokken in de val. Ik kan me niet herinneren dat ik een klassementsrenner op die manier mee deed crashen. Ik heb zelfs hard moeten nadenken wanneer ik de laatste keer ten val kwam. Dat moet eind 2018 zijn geweest in een van de Italiaanse semiklassiekers, waarbij we met een stuk of zeventig tegen de grond lagen. Nu, ik mag niet klagen in vergelijking met renners die om de veertien dagen tegen de grond gaan. Het goede nieuws is dat ik goede benen had toen het gebeurde.”

Lees meer: Mattias Skjelmose en Thomas De Gendt verlaten Parijs-Nice na val

“Momenteel heb ik overal pijn”

De 36-jarige De Gendt vliegt deze ochtend naar huis en zal in het AZ Maria Middelares in Gent enkele medische onderzoeken ondergaan. “Momenteel heb ik overal pijn. De wedstrijddokter sloot direct een breuk van het sleutelbeen uit, maar zei wel dat de ligamenten geraakt konden zijn. In mijn val reed ook nog Skjelmose over mijn rechterbeen en dat doet ook behoorlijk pijn. Ik denk wel dat de rest van mijn programma niet in gevaar komt. Dankzij ploegdokter Milan Holvoet checken ze zondag al of het een barstje of kneuzingen zijn.”