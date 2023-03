Mattias Skjelmose en Thomas De Gendt verlaten Parijs-Nice na val

Mattias Skjelmose en Thomas De Gendt hebben Parijs-Nice verlaten. Beide renners waren betrokken bij een valpartij in de finale van de zevende etappe. Skjelmose stond veertiende in het algemeen klassement.

Naast Skjelmose en De Gendt, lagen onder meer Julien Bernard (Trek-Segafredo) en Alexander Kristoff (Uno-X) ook bij de val. Zij konden hun weg vervolgen, terwijl Skjelmose en De Gendt gehavend bleven liggen. Trek-Segafredo en Lotto Dstny komen later met een update over de situatie van hun gevallen renners.

Skjelmose had in het algemeen klassement een achterstand van twee minuten en tien seconden op klassementsleider Tadej Pogacar. Het verschil met Matteo Sobrero, de nummer tien van het klassement, bedroeg veertien tellen.

#ParisNice More bad news today – a hard crash for @skjelmose_ and @JulienBernard17 after a touch of wheels in front of them.

Mattias has abandoned the race, Julien will continue. We will update on their conditions after the race.

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 11, 2023