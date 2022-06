Thomas De Gendt liet zichzelf van de Tour-longlist halen (en blijft langer bij Lotto Soudal)

Vorige maand vertelde Thomas De Gent ons al dat hij een nieuwe deelname aan de Tour wel zag zitten, maar hij besefte ook dat de combinatie met de Giro en de Ronde van Zwitserland quasi onhaalbaar was. Intussen heeft hij zelf de knoop doorgehakt en liet hij zich van de longlist halen. De Gendt zou ook dichtbij een contractverlenging staan.

“Het wordt een moeilijke. Als ik reken, dan kom ik tegen dan aan 60 koersdagen”, vertelde De Gendt half mei aan WielerFlits. “Dat wordt van het goede teveel. Ik heb in elk geval al mijn stage in Livigno geboekt. Ik reed de Tour al negen keer. Het is niet dat het een groot gemis zal zijn. En ik vraag de ploeg dan wel om van start te gaan in de Vuelta.”

Intussen is De Gendt er helemaal uit. “Ik heb mezelf van de longlist laten halen”, vertelde hij vanuit Zwitserland aan Het Laatste Nieuws. “Ik zit op dit moment al aan teveel koersdagen en na die zware Giro is het gewoon niet zo verstandig om de Tour te rijden. Het gevoel dat ik er niet veel kan uitrichten, zou me alleen maar met frustratie opzadelen.”

Twee jaar langer bij Lotto

De Gendt gaat dus op stage naar Livigno en focust daarna op de Vuelta, met de Ronde van Polen als ‘opwarmer’. “Alles samen zal ik dan toch weer zo’n negentig dagen competitie tellen. (lacht) Niet slecht toch, op mijn leeftijd?”

Voorts staat de intussen 35-jarige Oost-Vlaming dicht bij een contractverlenging bij Lotto Soudal. Volgens HLN is er een mondelinge overeenkomst voor twee jaar extra, dus tot eind 2024. Zelf hoopt De Gendt een punt achter zijn carrière te zetten in de Giro van 2025, die wellicht op de Stelvio zou eindigen.