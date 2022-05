Thomas De Gendt: “Ik wil wel naar de Tour, maar combinatie met Ronde van Zwitserland wordt moeilijk”

Interview

“Dit zou wel eens mijn laatste Tour de France kunnen zijn”, vertelde Thomas De Gendt vorige zomer. Toch zegt de breakaway king ook dit jaar geen neen tegen La Grande Boucle. “Maar ik moet ook de Ronde van Zwitserland doen. Giro-Zwitserland-Tour, dat wordt wellicht van het goede te veel. Dus heb ik voor juli al een hotel in Livigno geboekt.”

“Ja, vorig jaar was het enthousiasme voor de Ronde van Frankrijk wat weg”, vertelt De Gendt ons. “Maar ik heb rond de jaarwisseling toch aangegeven opnieuw kandidaat te zijn, dat ik interesse heb. Ik sta ook op de longlist van elf namen, maar het is maar de vraag of ik bij de acht zal zijn.”

De Gendt vreest dat de combinatie met de Giro én de Ronde van Zwitserland moeilijk wordt. “Of ik Zwitserland moét doen? Ik stond er ineens op. En dat begrijp ik. Op dat moment zijn er drie koersen tegelijkertijd. Er is bijvoorbeeld de Baloise Belgium Tour. En de Dauphiné eindigt op de dag dat Zwitserland begint. We willen uiteraard met volledige selecties van start.”

“Als ik reken, dan kom ik tegen dan aan 60 koersdagen. Dat wordt van het goede teveel. Ik heb in elk geval al mijn stage in Livigno geboekt. Een dubbel gevoel wordt dat dan, want het blijft toch de grootste koers van het seizoen. Ook al beleefde ik er vorig jaar niet mijn beste momenten, je wil daar toch weer bij zijn. Anderzijds, ik reed de Tour al negen keer. Het is niet dat het een groot gemis zal zijn. En ik vraag de ploeg dan wel om van start te gaan in de Vuelta”, aldus de 35-jarige renner.

‘In 2025 op de Stelvio mijn fiets aan de haak hangen’

De Gendt vertelde ons overigens ook dat hij er graag nog een paar jaar zou bij doen. “Ik heb begrepen dat de Giro 2025 op de Stelvio zou eindigen. Mocht dat kloppen, dan wil ik daar wel mijn fiets aan de haak hangen. Symbolischer kan niet, toch. Op de plek waar ik mijn mooiste zege ooit geboekt heb. Ik zie het al voor mij”, lacht hij. “Samen met mijn vrouw en kinderen. Dat wordt sowieso emotioneel.”

Maar dan moet De Gendt eerst nog ergens onder contract geraken. “Er is nog niet echt over gesproken, nee. Momenteel wordt vooral onderhandeld met renners die dit voorjaar goed gepresteerd hebben. Voor mij is het nog wat vroeg. Panikeren doe ik niet. Ik blijf daar rustig onder. Al hoop ik wel dat Lotto Soudal zelf snel duidelijk maakt of zij nog geïnteresseerd zijn. Indien niet, heb ik dan nog tijd uit te kijken naar een alternatief.”