Thomas blikvanger bij INEOS Grenadiers in Ronde van Denemarken, rentree Kwiatkowski

Geraint Thomas, de nummer drie van de afgelopen Ronde van Frankrijk, gaat komende dinsdag van start in de PostNord Danmark Rundt. De Brit voert INEOS Grenadiers aan tijdens de vijfdaagse ronde. Michal Kwiatkowski keer na meerdere tegenslagen terug in koers.

Voor Thomas zal de Ronde van Denemarken niet de eerste koers zijn sinds de Tour. De winnaar van de Ronde van Zwitserland nam tussendoor nog deel aan de Commonwealth Games. In de wegrit eindigde hij als achtste, in de tijdrit als derde. De Deense rittenkoers wordt mogelijk ook in een tijdrit beslist. Op dag twee staat er namelijk een twaalf kilometer lange chronoproef van en naar Assens op het programma.

De rest van de selectie van INEOS Grenadiers bestaat uit Andrey Amador, Omar Fraile, Jhonatan Narváez, Ben Swift, Magnus Sheffield en Michal Kwiatkowski. Die laatste had de afgelopen periode de nodige tegenslagen. Hij stapte uit het Critérium du Dauphiné met knieklachten, miste vervolgens de Tour de France en liep in aanloop naar de Ronde van Polen, zijn thuiskoers, een hersenschudding op bij een valpartij op training. Nu komt hij – na ruim twee maanden zonder koers – dus echter weer in actie.

Next week 🛫🇩🇰 We’re excited to be heading back to Denmark for #PNDKR22 pic.twitter.com/QKSqbHJ8KA — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 13, 2022