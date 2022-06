Michal Kwiatkowski verlaat Dauphiné door kniepijn

Voor Michał Kwiatkowski in het Critérium du Dauphiné op de zesde dag geëindigd. In de etappe naar Gap staakte de Poolse renner van INEOS Grenadiers, dit seizoen de winnaar van de Amstel Gold Race, al in het eerste koersuur de strijd door kniepijn.

“Helaas heeft Michał Kwiatkowski zich moeten terugtrekken uit de Dauphiné vanwege kniepijn. Tijd om uit te rusten met de Tour in het verschiet”, laat zijn ploeg weten. Kwiatkowski stond 24e geklasseerd, op bijna drie minuten van het geel. Woensdag had hij met de dertiende plek in de individuele tijdrit naar La Bâtie d’Urfé nog een mooie sprong naar boven gemaakt.

Met Ethan Hayter (vierde, en beste jongere) en Tao Geoghegan Hart (7e) heeft INEOS Grenadiers twee renners in de top tien van het algemeen klassement.