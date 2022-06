Tour 2022: Geblesseerde Michal Kwiatkowski doet niet mee

Een fikse tegenvaller voor INEOS Grenadiers: de Britse formatie moet het in de komende Tour de France doen zonder Michał Kwiatkowski. De 32-jarige Pool, al jaren een belangrijke pion voor de klassementsrenners van INEOS Grenadiers, kampt met een spierscheuring en is enkele weken uit de roulatie.

Kwiatkowski laat via Twitter weten dat de komende weken in het teken staan van revalideren. “Er is maar één manier om de Tour te rijden en dat is all in. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk vanwege een spierscheuring. Ik zal de komende weken moeten revalideren en trainen, om zo weer te herstellen. Het zal heel erg moeilijk worden om op de bank te juichen voor mijn ploeggenoten, maar ik ga mijn best doen.”

De wereldkampioen van 2014 (Ponferrada) stond al acht keer aan de start van de Tour en speelde vaak een cruciale rol voor de latere eindwinnaars, of het nu Chris Froome, Geraint Thomas of Egan Bernal was. Kwiatkowski mocht zelf ook een keer juichen in de Tour: in de ‘corona-editie’ van 2020 won hij namelijk de bergrit naar La Roche-sur-Foron, voor zijn ploegmaat Richard Carapaz.

