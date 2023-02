Thijs Zonneveld heeft Volta Limburg Classic en Scheldeprijs op programma

Thijs Zonneveld staat op de planning voor de Volta Limburg Classic en de Scheldeprijs. Dat heeft 42-jarige renner van BEAT Cycling verteld in de podcast In Het Wiel van zijn andere werkgever, het Algemeen Dagblad.

Zondag werd Zonneveld derde op het NK Beachrace achter zijn winnende ploeggenoot Jules de Cock. De tweede plaats was voor Ivar Slik, die gevangen was door de ploegtactiek van de mannen van BEAT.

De oud-renner van Parkhotel Valkenburg verlegt na het strandseizoen zijn focus naar de gravelwedstrijden. “Ik start tussendoor nog wel op de weg. Als het goed is, ga ik de Volta Limburg Classic en de Scheldeprijs wel rijden. Dat is echt in dienst van de ploeg. Wij hebben heel goede sprinter, want als Matthijs Büchli aan sprinten toe komt…”

Begin januari werd bekend dat Zonneveld op 42-jarige leeftijd zijn comeback maakt op continentaal niveau. In principe richt hij zich bij BEAT op de offroad-wedstrijden zoals Unbound Gravel en het WK Gravel, maar de journalist zal ook enkele wegkoersen rijden.

