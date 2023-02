Jules de Cock en Nina Kessler winnen NK Beachrace

Jules de Cock heeft zich zondag gekroond tot Nederlands kampioen beachrace. De renner van het offroad-team van BEAT Cycling versloeg Ivar Slik en Thijs Zonneveld. Bij de vrouwen ging de winst op het NK strandracen naar Nina Kessler.

Het 54 kilometer lange kampioenschap werd verreden langs de kust bij Wijk aan Zee. BEAT maakte de koers hard met aanvallen van Zonneveld en De Cock. Ivar Slik, Richard Jansen, Stijn Appel, Jasper Ockeloen en Rick van Breda konden nog mee, maar in de finale bleven Zonneveld, De Cock en Slik over.

Even loste De Cock, maar nadat hij terug aansloot reed hij meteen weg. Zonneveld speelde het overtal goed uit, want hij koos het wiel van Slik en liet het achtervolgingswerk aan hem. De Cock kon zo solo de zege binnenhalen in Wijk aan Zee.

“Ik heb de laatste weken helemaal naar het NK toegeleefd”, zei De Cock bij CyclingOnline. “Ik was zo blij dat Thijs meezat, want ik wist als ik een gaatje zou hebben dat hij dan het achterwiel van Ivar Slik zou pakken. Ik ben in de eerste ronde al vol gas gegaan, mijn manier van rijden om te kunnen winnen. Dat is nu eindelijk gelukt.”

Twee op rij voor Nina Kessler

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel voor het tweede jaar op rij naar Nina Kessler. De renster van Jayco AlUla wist Tessa Neefjes te verslaan in een sprint. De bronzen medaille was voor Mariëlle Trouwborst. “Het werd in de sprint alles of niks. Ik ben heel blij, maar de benen doen na dat sprintje wel zeer”, aldus Kessler bij CyclingOnline.