Journalist Thijs Zonneveld maakt nieuwe comeback bij BEAT Cycling

Thijs Zonneveld gaat in 2023 koersen voor BEAT Cycling. De wielerjournalist van het Algemeen Dagblad, 42 jaar oud, gaat zo voor de derde keer zijn opwachting maken in een ploeg op continentaal niveau. Hij zal de wegkoersen combineren met offroad-wedstrijden.

In 2007 reed Zonneveld al voor het Chinese team Discovery Channel-Marco Polo en in 2016 koerste hij een seizoen bij het toenmalige Parkhotel Valkenburg. Dat jaar reed hij onder meer de Ronde van Drenthe, de Ster ZLM Toer en het NK. In een verder verleden koerste hij enkele seizoenen bij Cycling Team Löwik-Tegeltoko.

De laatste jaren zit Zonneveld, naast zijn werk als journalist, nog veel op de fiets. Onder meer in het strandracen behoort hij tot de Nederlandse top; hij werd in 2015 nog nationaal kampioen op dat onderdeel.

Bij BEAT Cycling wordt Zonneveld ploeggenoot van onder meer wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik, oud-baansprinter Matthijs Büchli en voormalig Nederlands beloftenkampioen Stijn Daemen.

Unbound Gravel en WK Gravel

Naast enkele wegwedstrijden zal de journalist zich focussen op strand- en gravelraces. BEAT heeft daarvoor een aparte offroad-selectie. “Gravel is nu enorm in opkomst en ik wil heel graag zien hoe dat van binnenuit is. Unbound en het WK zijn mijn grootste doelen voor 2023”, vertelt Zonneveld in een persbericht.

Hij blijft ook werkzaam voor het Algemeen Dagblad. “Ik vind het een gevaar om in een ivoren torentje te zitten en van alles te beweren zonder goed geïnformeerd te zijn. In 2016 reed ik een jaar voor Parkhotel, maar sindsdien is er veel veranderd op het vlak van technologie, vermogensmeters, foodcoach apps en aerodynamica. Door zelf deel uit te maken van het peloton, kan ik zelf voelen hoe alle ontwikkelingen gaan en beslagen ten ijs komen als journalist”, legt hij uit.