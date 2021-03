Thijs Zonneveld co-commentator op VTM

Wielerflits Kort

Thijs Zonneveld zal aankomende zaterdag voor het eerst te horen zijn als co-commentator bij VTM. Zonneveld vormt met Jan Suykens een gloednieuw commentaarduo tijdens Milaan-San Remo. “Ik ben benieuwd hoe de Vlamingen het gaan vinden dat een Nederlander commentaar geeft bij ‘hun’ koers”, aldus Zonneveld.

VTM zendt al enkele jaren de Italiaanse topklassieker uit en voor Zonneveld is het zijn vuurdoop als commentator op de Belgische televisie. “Ik vind dit een eer, want de taal van de koers is Vlaams. Jullie typische uitdrukkingen, ik vind ze geweldig, maar ik kan ze niet zomaar overnemen”, zo stelt Zonneveld in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Als ik dat doe, dan ben ik aan het imiteren en dat wil ik niet. Het wordt commentaar met een Nederlands sausje”, aldus Zonneveld, die in Nederland als sportjournalist is verbonden aan het Algemeen Dagblad. Dat de oud-wielrenner commentaar gaat leveren voor VTM, is overigens wel te verklaren.

VTM en het AD vallen namelijk onder DPG Media, een Belgische mediagroep actief in België, Nederland en Denemarken. DPG Media geeft overigens ook Het Laatste Nieuws uit. Zonneveld was in het verleden ook al even co-commentator bij Eurosport.