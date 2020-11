Thijs Aerts twee jaar langer bij Telenet-Baloise

Telenet-Baloise, vanaf 1 januari Baloise-Trek, heeft de overeenkomst van Thijs Aerts met twee jaar verlengd. Thijs is de jongere broer van Toon, die nog een lopend contract bij het team van manager Sven Nys had.

Eind september gaf Sven Nys in ons video-interview al aan dat een contractverlenging voor een aantal renners nog niet aan de orde was, zolang er geen tweede naamsponsor intekende. Het ging over Thijs Aerts, Nicolas Cleppe, Jim Aernouts en de dames Ellen Van Loy en Marthe Truyen.

Maar nu Trek zich heeft geëngageerd om – deels – het vertrek van Telenet op te vangen, is er dus goed nieuws voor minstens een van hen, met name Thijs Aerts. De 24-jarige Kempenaar, door bondscoach Vanthourenhout ook geselecteerd voor het EK in Rosmalen, ziet zijn contract met twee jaar verlengd.

De jongste van de Aerts-broers is ongetwijfeld ook diegene van het opgesomde reeksje met de grootste progressiemarge. Voor de andere renners is er voorlopig nog geen oplossing in de maak.

Happy to announce that birthday boy @AertsThijs has extended his contract 🤗 Enjoy your 24th birthday Thijs and glad to have you on board for two more years 🥳🦁

On Sunday Thijs will participate in the European championships for the first time in his pro career 🔥 pic.twitter.com/21tXgzmZc5

— Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) November 3, 2020