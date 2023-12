Niels Bastiaens • zaterdag 9 december 2023 om 18:35

Thijs Aerts combineert als enige Essen en Val di Sole: “Niet ideaal, maar ik kan toch zeven uur slapen”

Interview Slechts één renner is zo moedig om zowel de Exact Cross van Essen als de Wereldbeker in Val di Sole in hetzelfde weekend af te werken. Het is geen gemakkelijke onderneming, maar Thijs Aerts doet het toch. Bij WielerFlits verklaart de renner van Circus-ReUz-Technord zijn opvallende keuze.

“Als je de kans krijgt om een wereldbekermanche te mogen rijden, dan moet je die gewoon nemen. Ik had aan Sven (Vanthourenhout, red.) laten weten dat ik het zeker zag zitten om in Val di Sole mee te doen, als hij renners te kort had. Maar terwijl had ik ook al een overeenkomst met de organisatoren van Essen. Als je iets hebt afgesproken, dan moet je dat nakomen. De organisatie verwachtte al dat ik hier zou rijden, dus deed ik dat ook. De combinatie is haalbaar, dus zie ik niet in waarom ik ze niet beide zou meepikken”, aldus Aerts.

Een grote motivatie zijn de vele UCI-punten die in het Italiaans skigebied te verdienen zijn. “Daar komt het wel op neer, ja. Meestal als ik naar het buiteland afreis voor een cross, dan is dat voor een C1- of C2-cross. Qua punten is dat een wereld van verschil met een wereldbekermanche, waar je zo goed als zeker bent van een mooi aantal punten, als je de cross tot een goed einde brengt. Dat de ploeg me goed in die combinatie ondersteunt, maakt alles veel gemakkelijker.”

Logistiek haalbaar

Ploegleider Bart Wellens vertrok immers vrijdag al. “Al het materiaal is gesplitst”, legt Aerts uit. “Bart heeft twee fietsen mee, met de andere twee reed ik in Essen. Ook een deel van mijn wielen is al daar. De camper gaat niet mee. De ploeg stelt er een camper beschikbaar, waar we met verschillende van onze renners in kunnen. Op die manier kom ik in beide crossen niets tekort.”

Ideaal is de verre verplaatsing echter niet. “In principe heb ik tijd genoeg. Ik stijg op in Charleroi om 21.10 uur. Dus als ik in Essen om 18 uur kan vertrekken, heb ik normaal tijd genoeg. Dan land ik om 22.50 uur in Bergamo, waar we meteen het hotel intrekken om te slapen. De ochtend nadien zouden we om 7 uur terug moeten vertrekken, maar dat weet ik nog niet zeker. Bart ging vandaag de chrono al eens opzetten, om te kijken hoelang hij erover doet met de wagen. Het is zeker geen optimale voorbereiding, maar wel te doen. Als ik om 23.30 uur in bed lig, kan ik toch zeven uur slapen.”

Veel competitie nodig

Bovendien voelt Aerts – deze week tweede in Rucphen en derde in Essen – zich steeds beter worden. “Boom was ook in orde. Ik begin eindelijk mijn draai wat te vinden en merk dat ik van nature best veel crossen nodig heb om erin te komen. In de kerstperiode krijg ik nog meer competitie op korte tijd, waarin ik nog beter wil worden. Essen was al een mooie opsteker. Niet alleen de eerste plaats telt, hé. Podium in een tv-cross is altijd belangrijk. In Beringen staat iedereen te springen om mee te doen, en dat is toch hetzelfde niveau?”