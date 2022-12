Thibau Nys tevreden met rentree na rugproblemen: “Het was wel spannend”

Vrijdag was een spannende dag voor Thibau Nys. De jonge crosser keerde in Mol terug in het veld na zijn rugblessure én een stage met Trek-Segafredo. Een zesde plaats stelde Nys na afloop tevreden. “Dit was een goed teken”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.

“Het was zeker niet top vandaag, maar dat was te verwachten. Er zat flink wat power op, maar ik had heel weinig ritmeveranderingen in de benen. Het was één tempo rijden. Het was een heel goede cross om nog wat ritme op te doen en nog eens goed diep te gaan, dat was nodig voor de komende crossen”, aldus Nys.

Een rentree na goed twee weken geen cross, dat is altijd wennen. Als je dan ook nog eens terugkeert na problemen met de rug, is dat extra spannend. “Ja toch wel. Het is iets dat ik op training heel moeilijk kan voelen. Ook toen ik sukkelde met mijn rug, had ik op training heel weinig last. Ik heb er nu heel hard aan gewerkt en voorlopig heeft het geloond. Dit was een goed teken.”

Stage met Trek-Segafredo: “Het was echt zot”

Nys trok afgelopen week, zoals heel wat renners, op stage. Dat deed hij niet met de crossers van Baloise Trek Lions, maar met de wegrenners van Trek-Segafredo. Een unieke ervaring. “Het was echt zot. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik heb me heel hard geamuseerd en ik heb heel hard getraind. Ik ben in een heel goede omgeving terechtgekomen.”

“Of de honger naar het crossen nu gestild is? Nee zeker niet. De focus ligt heel hoog. Ik heb heel veel zin in de periode rond Kerstmis. Die is vandaag al goed gestart”, besloot de nog maar 20-jarige Vlaams-Brabander.