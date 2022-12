Thibau Nys heeft weer last van rug: “Zit momenteel echt in de knoop met mezelf”

Interview

Het gaat even minder goed met Thibau Nys. De jonge crosser van Baloise Trek Lions begon zeer goed aan het seizoen, maar is de laatste crossen niet meer zichzelf. WielerFlits sprak Nys na afloop van de Wereldbeker Antwerpen. “Ik ben dit weekend echt helemaal geparkeerd.”

De 20-jarige Nys was in het begin van het seizoen een quasi zekerheid in de top-10; niet alleen bij de beloften, maar ook bij de elite mannen. In de wereldbekermanches in de Verenigde Staten finishte Nys zelfs tweemaal in de top-5. Op het EK in Namen bij de beloften won Nys zilver, maar was hij misschien wel de beste man in koers. Waar er tot dat moment regelmaat was, verdween die helemaal na de cross Namen. De Vlaams-Brabander verdween van de voorste gelederen, al was er wel nog een uitschieter in Overijse.

“Daar reed ik nog de pannen van het dak. Nu gaat het echter niet goed met mij. Op dit moment zit ik echt met mezelf in de knoop. Ik maak terug hetzelfde mee als twee jaar geleden, toen ik ook sukkelde met mijn rug. Ik raak geen poot vooruit. Ik kan mijn benen niet meer aanspreken tijdens de cross, ik kan ze niet in de verzuring rijden. Het is heel frustrerend om zo over de streep te komen, want ik heb niet het gevoel dat ik diep ben gegaan tijdens het uur crossen”, vertelt een zichtbaar aangedane Nys.

“Het is moeilijk om mee om te gaan. Ik voel me tijdens het trainen doorheen de week gewoon goed. Ook als ik aan het verkennen ben, voel ik quasi niks in mijn rug. Het is pas als ik langer op een hoog niveau en intensief aan het fietsen ben, dat ik pijn krijg. Dat is frustrerend om mee te maken, want conditioneel ben ik ook gewoon in orde.”

Nys: “Het is moeilijk om dit in het midden van het seizoen recht te trekken”

Het contrast met het begin van het seizoen kan niet groter zijn, zegt Nys. “Het is mentaal echt niet makkelijk. Mijn seizoensstart was heel goed, het is zeer confronterend om het nu zo te zien instorten. Ik heb dit al meegemaakt, die problemen met rug, en weet hoe veel moeite het kost om te herstellen. Het zal uiteindelijk wel in orde komen, maar het is moeilijk om dit in het midden van het seizoen recht te trekken.”

Doordat het jonge talent dit al heeft meegemaakt, weet hij wel wat hij moet doen. “Ik zal opnieuw intensief moeten gaan focussen op oefeningen voor mijn rug. Ik heb die oefeningen misschien wat verwaarloosd de laatste tijd, dat zal nu anders moeten.”

“Het goede is dat ik nu drie weken geen wedstrijd ga rijden. Dat was op voorhand al zo gepland, trouwens”, geeft de renner van Baloise Trek Lions nog aan. “Ik neem nu wat dagen rust en vertrek snel op stage. Ik heb een doel de komende weken: het probleem in mijn rug oplossen door daar intensief aan te werken.” Nys keert pas in de Exact Cross in Mol terug in het veld. Die veldrit staat op 23 december op het programma.