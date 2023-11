zondag 19 november 2023 om 18:07

Thibau Nys reageert laconiek op dreigement Lappartient: “Desnoods start ik niet op het WK”

De dreigende woorden van David Lappartient houden de veldritwereld nu al een week bezig. De UCI-voorzitter opperde dat het overslaan van Wereldbeker-manches tot uitsluiting voor het WK moest leiden, nadat Thibau Nys niet aan de start stond van de Wereldbeker Dendermonde. Nu heeft de jonge Nys ook zelf gereageerd op die uitspraken.

“Ik ben daar totaal niet mee bezig. Ze gooien enkel hun eigen ruiten in”, zei Nys voor de Wereldbeker Troyes (waar hij wel weer aan de start stond en als zevende eindigde) tegen VTM Nieuws. “Desnoods start ik niet op het WK.”

“Ik zit gewoon niet met dat Wereldbekerklassement in mijn hoofd”, legde Nys zijn beslissing uit. “Het gevolg is dat je wedstrijd per wedstrijd uitkiest. Zo zal ik volgende week ook gewoon in Dublin starten. Het gaat dus zeker niet over de verplaatsingen of door het soort organisatie. Ik vind gewoon dat ik mijn eigen programma moet kunnen uitstippelen. Iedereen heeft daar recht op.”