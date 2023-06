Thibau Nys met veel vertrouwen naar Baloise Belgium Tour: “Dit voelt onwaarschijnlijk”

Thibau Nys heeft zijn profdebuut allerminst gemist. Het 20-jarige talent van Trek-Segafredo won in mei een rit in de Ronde van Noorwegen en was afgelopen zaterdag de beste in de GP Kanton Aargau. Prompt was hij een van de grote namen die mocht aanschuiven bij de persconferentie van de Baloise Belgium Tour. “Finale rijden zou hier en daar misschien wel mogelijk zijn”, stelt de zoon van crosslegende Sven Nys. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Dat Nys zo snel al twee keer zou winnen bij de profs, hadden hij en zijn ploeg niet gedacht. “Ik kom natuurlijk uit een cross-omgeving bij Baloise Trek Lions. Dan geldt de weg eigenlijk als voorbereiding op wat er in de winter komt. Nu is de focus anders en dat is meer dan een aanpassing. Het is heel iets anders dan wat ik nu aan het doen ben. In elk opzicht heb ik de laatste maanden heel veel bijgeleerd. Over koersen in het algemeen. Denk aan positionering in de sprints. Maar ook over mezelf. Over alles, eigenlijk. Dit is tot nu toe een ongelooflijk leerjaar.”

Met de eerste etappe van Scherpenheuvel naar hetzelfde Scherpenheuvel, koerst Nys vlakbij huis. In de Vlaamse Ardennen vielen twee jaar geleden meteen grote verschillen in de eerste etappe, toen eveneens in zeer warme omstandigheden. “Ik denk wel dat dit opnieuw zou kunnen”, meent Nys. “Maar het hangt er heel hard vanaf wat de sprintersploegen willen doen. Het kan zijn dat ze de boel plat gaan controleren, of dat er ruimte is voor de mannen die er een klassiek harde koers van willen maken. Als dat laatste gebeurt, dan kan er echt hard koers gemaakt worden.”

Geen klassementsambities

Zelf heeft Nys vooral zijn zinnen gezet op de vierde etappe, met aankomst op de Muur van Durbuy. “Als ik één rit moet aanstippen, is dat wel degene die me het allerbeste zou moeten liggen. Maar ik wil eerst proberen de eerste dagen zo goed mogelijk door te komen, dan zien we wel. Klassementsambities heb ik niet. Mijn tijdrit is nog niet scherp genoeg om tegen die mannen te concurreren. Het is wel iets waar ik in de toekomst aan wil en ga werken, dat interesseert mij. Om zo wel klassementen te rijden, zeker met dit soort tijdritten. Maar nu is dat niet aan de orde.”

Als Nys eerlijk is, is alles wat nog komt bonus. “Mijn seizoen is al geslaagd”, doelt hij op de twee zeges die hij recent boekte. “Het is dubbel om dat te zeggen, omdat er nog heel veel mooie dingen aankomen. Ik had in die eerste wedstrijden, als ik tweede of derde werd… Toch het gevoel van: ‘Ah verdorie’. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest. En nu heb ik in één keer op twee weken tijd al twee keer kunnen winnen. Dat voelt onwaarschijnlijk, eigenlijk. Ik had zeker niet gedacht dat dat zo rap zou zijn. Dus ik ga gewoon proberen die lijn door te trekken deze week.”

“Ik ga er zeker niet van uit dat dat hier even makkelijk of makkelijker gaat zijn dan de afgelopen weken”, gaat regerend wereldkampioen veldrijden bij de beloften verder. “Er is hier een ongelooflijk sterk deelnemersveld. Maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn om mezelf te tonen. Dat ik hier en daar misschien een finale kan rijden en dat dan ritwinst erin zit. Dat zal heel moeilijk zijn, maar we zien wel. Ik rijd niet veel koersen in België dit jaar. Dus ik ben heel blij dat ik hier aan de start kan staan. Het is kort naar huis. Dat vind ik zeker niet erg en deze koers ligt me goed.”