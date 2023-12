Zeger Schaeken • donderdag 21 december 2023 om 07:38

Thibau Nys laat mindere periode achter zich: “Terug met vertrouwen naar de komende crossen”

Interview Thibau Nys maakt aanstaande zaterdag zijn rentree in het veld. Na een welgekomen trainingsstage in Spanje lijkt de jonge renner van Baloise Trek Lions klaar om weer richting zijn beste vorm te groeien. “Zijn data van op stage zien er heel goed uit. Wij hebben vertrouwen.”

Ploegleider Eric Braes vertelt hoe de stage is verlopen. “Het ziet er goed uit, heel goed zelfs. Hij heeft in Spanje enkele dagen zijn fiets echt niet aangeraakt. Hij gaf aan dat het mentaal ook wat op was, dus was het belangrijk om die fiets even helemaal aan de kant te zetten. Dat heeft deugd gedaan. Zijn data van de trainingen zien er ook wel heel goed uit. Ik denk dat we met vertrouwen naar de komende crossen mogen trekken.”

Dat vertrouwen was even helemaal zoek bij Nys. Na de crossen in Boom en Flamanville, in die laatste cross kwam hij er helemaal niet aan te pas, waren er zeer negatieve signalen. Braes nuanceert dat. “Ik las in de pers dat hij er helemaal onderdoor zat. Zo erg was het niet. Een periode zonder wedstrijden was zeker nodig en even op de rem te gaan staan, maar zo diep zat hij niet. Waarschijnlijk was dat de emotie van meteen na de wedstrijd.”

‘We hebben vertrouwen’

“Twee dagen later was het al een ander verhaal. Als je dan babbelde met hem, was het al iets anders. Hij is een jonge renner en heeft afgelopen jaar zijn debuut gemaakt in de WorldTour, dat doet wel iets met je. Dat moet je ook wel beseffen. Maar dat mindere moment is achter de rug nu. We hebben vertrouwen.”

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout zag Nys van dichtbij in Spanje. Vanthourenhout was enkele dagen ter plaatse en sprak er met het jonge talent. “Voor mij is het nog wat een vraagteken hoe Thibau zal terugkeren, maar de periode in Spanje heeft hem wel deugd gedaan. Dat staat vast.”

In goede en slechte dagen

“Dat Thibau dit seizoen zo wisselvallig is geweest, is niks nieuw. Dat gebeurde in het verleden ook. Wat voor mij belangrijk is, is dat als hij een goede dag had, hij nog altijd meedeed voor de overwinning. Dat telt nog altijd. Mocht er op een gegeven moment verval zitten op zijn prestaties in de goede dagen, is het een ander verhaal. Nu is het belangrijk om zijn mindere dagen op een hoger niveau te krijgen en zijn goede dagen te behouden.”