zondag 5 november 2023 om 18:14

Thibau Nys kent offday: “Nog gevochten, maar finishen bleek zelfs onmogelijk”

Waar was Thibau Nys? De jonge Belg stond met heel wat ambitie aan de start van het EK veldrijden, maar kwam totaal niet in het stuk voor en kneep zelfs vroegtijdig in de remmen. “Fysiek was ik gewoon niet op de afspraak”, vertelde hij na de cross aan Het Nieuwsblad.

Nys is zonder enige twijfel een van de beste crossers van het seizoen, en won in aanloop naar het EK nog met verve op de Koppenberg. De 20-jarige coureur ging vandaag in Pontchâteau dan ook resoluut voor de Europese titel, maar het werd een roemloze aftocht. “Ik heb nog gevochten, maar op het moment dat ik lek reed, was het helemaal gedaan. Ik wilde eerste nog de koers uitrijden, maar op drie ronden van het einde bleek zelfs dat onmogelijk.”

Betaalde Nys junior vandaag de tol voor een intensieve crossperiode? “Ik denk dat het inderdaad een deel van de verklaring is, dat ik niet hersteld was van de Koppenbergcross. Want de vorm van vorige week kan niet weg zijn. Maar ik kon mijn benen niet aanspreken zoals het hoorde. Ze voelden niet goed aan. Ik kon niet diep gaan, het lopen ging niet goed en ik zat niet in de wedstrijd. Ik heb nog gevochten voor wat ik waard was, maar dat mocht niet baten.”

Snoeien in veldritprogramma?

Nys denkt dan ook na over een andere aanpak voor de komende weken. “We gaan nu kijken hoe we de komende weken het best aanpakken. Misschien moet ik het wereldbekerklassement uit mijn hoofd zetten om frisser aan de start te staan in andere wedstrijden. Want als ik me fris voel, ben ik bij de beteren.”

“Als ik daarentegen niet honderd procent hersteld ben, zoals hier en in mindere mate in Maasmechelen, dan heb ik het moeilijk. Dat maakt deel uit van mijn leerproces. De oorzaak van deze offday was louter fysiek. Met de druk kan ik om, dat was helemaal het probleem niet. Fysiek was ik gewoon niet op de afspraak.”