zaterdag 23 december 2023 om 14:24

Thibau Nys naar kerstperiode met vraagtekens: “Wil weer in de koers zitten”

Video Thibau Nys vat de kerstperiode aan met een onzeker gevoel. De renner uit Baal heeft er een goede stage met Lidl-Trek opzitten, maar dat wil niet zeggen dat hij plots van zelfvertrouwen blaakt. Dat zegt Nys in gesprek met WielerFlits.

Na een fantastische seizoensstart, met overwinningen in de Wereldbeker van Waterloo en de Koppenbergcross, ging Nys er met vermoeidheidsverschijnselen bijna drie weken tussenuit. “Ik weet niet of ik echt oververmoeid was, maar ik heb het de eerste drie dagen nog heel rustig gedaan. Zowel op mentaal als fysiek vlak. Daarna heb ik de draad weer opgepakt en heb ik goede signalen gekregen. Ik start nog altijd met veel vraagtekens, maar ik ben vrij relaxed.”

Nys heeft wel deugd gehad van zijn stage. “Ik had graag nog een week langer gebleven. Ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen, maar ik hoop stilaan de conditie van de eerste weken van het seizoen weer terug te vinden. Het was ook fijn om te trainen met de ploegmaats voor Lidl-Trek. Een goede groep, waar ik me intussen ook al thuis in voel. De ideale voorbereiding.”

Grote drie

Intussen is de concurrentie er niet slechter op geworden, met een sublieme Mathieu van der Poel en ook Wout van Aert en Tom Pidcock. “Daar ben ik niet zo mee bezig. Het niveau zal wel naar boven zijn gegaan. Het is onwaarschijnlijk wat Mathieu doet. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar het is gewoon heel knap wat hij doet.”

Zelf durft Nys zich daar nog niet aan meten met die drie. “Ik zit niet met een plaats in mijn hoofd waarin ik wil eindigen in de kerstcrossen. Ik wil gewoon het gevoel hebben dat er kracht op zit, dat ik in de wedstrijd zit en dat ik mijn ding kan doen. Dat kan een vijfde plaats zijn, maar met een tiende kan ik even goed tevreden zijn. Ik wil het gevoel hebben dat ik het maximale er heb uitgehaald.”

BK Meulebeke

Volgens VRT-commentator Paul Herygers is de kopman van de Baloise-Trek Lions zich momenteel stiekem op het BK aan het voorbereiden. “Dat kan een mooi doel zijn om de komende weken naar toe te werken, maar het is niet dat ik daar op stage al mee in mijn hoofd zat. Als ik goed ben, zal daar misschien een kans liggen. Maar ik ben gewoon bezig met mezelf weer op niveau te krijgen. Het maakt niet uit waar.”