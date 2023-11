dinsdag 28 november 2023 om 08:18

Thibau Nys heeft rugklachten ‘onder controle’ en maakt zich op voor dubbel crossweekend

Thibau Nys staat dit weekend aan de start van zowel de Superprestige Boom als de Wereldbeker Flamanville. De crosser kampte in de Wereldbeker Dublin nog met rugklachten, maar die problemen zijn nu alweer onder controle. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Nys begon voortvarend in de Wereldbeker Dublin, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende plaats. Komend weekend krijgt hij twee kansen om beter te doen. Het is voor het eerst dit seizoen dat Nys twee crossen in één weekend doet.

“Nog eens een ‘dubbelweekend’ om zijn eerste wedstrijdenblok mee af te sluiten”, zegt Sven Nys, teammanager van Baloise Trek Lions en de vader van Thibau, in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Daarna trekt hij met Lidl-Trek twee weken op stage naar Calpe.”

Vanwege zijn trainingskamp in Spanje zal Nys de Exact Cross in Essen (9 december), Wereldbeker Val di Sole (10 december) en X20 Trofee Herentals (16 december) overslaan. Op zondag 17 december zal hij wel weer aan de start staan van de Wereldbeker Namen.