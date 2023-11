dinsdag 28 november 2023 om 08:40

Belgische selectie voor Wereldbeker Flamanville bekend: alle grote namen van de partij

Belgian Cycling heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Flamanville voor aankomende zondag. Alle grote namen van de eerste seizoenshelft zijn van de partij namens België, onder wie klassementsleider Eli Iserbyt.

Naast Iserbyt staan onder meer ook Thibau Nys, Laurens Sweeck en Europees kampioen Michael Vanthourenhout aan de start in Flamanville. Nys rijdt voor het eerst dit jaar een dubbel weekend: een dag eerder staat hij aan de start van de Superprestige Boom. Hij werd afgelopen weekend zevende in de Wereldbeker Dublin. De tweede plaats was daar voor Sweeck, die enkel de Nederlander Pim Ronhaar voor moest laten gaan. Joran Wyseure en Jens Adams, respectievelijk vierde en vijfde in Dublin, zijn er zondag ook weer bij.

Bij de vrouwen zijn de beste Belgische veldrijdsters ook aanwezig. Zo reizen Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot af naar Frankrijk.

Belgische selecties voor Wereldbeker Flamanville (zondag 3 december)

Elite vrouwen

Lotte Baele

Julie Brouwers

Sanne Cant

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Elite mannen

Jens Adams

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Lander Loockx

Witse Meeussen

Jente Michels

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure