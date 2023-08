‘Thank poo very much’: opmerkelijk veel aandacht voor toiletbezoek Mathieu van der Poel

Voordat Mathieu van der Poel zondag op fenomenale wijze wereldkampioen werd, ging hij tijdens de koers nog naar het toilet voor een grote boodschap. Dat deed hij bij een Schotse familie die aan het WK-parcours wonen. In de buitenlandse kranten wordt dit moment breed uitgemeten.

De Schotse krant Daily Record opende vanochtend zelfs met het voorval. “Thank poo very much”, kopt het dagblad op tabloidformaat. Naast een foto van Mathieu van der Poel, poseert David Findlay bij het toilet in kwestie. Samen met zijn vrouw Shona liet hij de Nederlandse selectie zondag binnen voor een toiletbezoek. In de Belgische krant Het Nieuwsblad deed hij inmiddels ook zijn verhaal.

“Ik stond met mijn vrouw voor ons huis te kijken naar de race toen het hele peloton voor onze neus halt hield door de protestactie”, aldus David. “Na enige tijd kwam de Nederlandse bondscoach naar ons toegestapt, met de vraag of enkele van zijn renners van ons toilet gebruik kon maken. En plots stond het hele Nederlandse team in onze gang te wachten om naar het toilet te kunnen gaan.”

Later die dag zou Van der Poel naar de wereldtitel rijden. Op de persconferentie na afloop bedankte hij de familie Findlay. “Dat is heel attent van hem, maar is helemaal niet nodig”, antwoordt David Findley nu. “Hij bedankte ons al ter plekke na zijn boodschap. Het waren allemaal heel vriendelijke jongens, die Nederlanders.”