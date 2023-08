WK 2023: Mathieu van der Poel gebruikte neutralisatie voor ‘grote boodschap’ bij mensen thuis

Geen Tom Dumoulin-scenario uit de Giro d’Italia 2017 voor Mathieu van der Poel op het WK wielrennen in Glasgow. De latere wereldkampioen had hoge nood tijdens de openingsfase van de wegwedstrijd en heeft de neutralisatie door een protestactie gebruikt om naar de wc te gaan. Dat bevestigde bondscoach Koos Moerenhout na afloop tegen WielerFlits.

Na 80 kilometer koers, vlak voor de heuvelzone met onder meer Crow Road, moest de koers noodgedwongen stilgelegd worden. Activisten hadden zich vastgelijmd aan het asfalt en dus kon de koers er met de hele karavaan niet passeren. Uiteindelijk zou de koers zeker 50 minuten stilgelegd worden.

Veel renners gebruikten die neutralisatie voor een plaspauze. Van der Poel had ook nood aan een sanitaire stop, maar dan voor een grote boodschap. Die heeft Van der Poel, ondanks dat het gebeurde in de middle of nowhere, kunnen doen bij een huis dat langs het parcours stond.

Mooi verhaal wel. Tijdens het oponthoud aan het begin van het WK moest Mathieu van der Poel nogal nodig naar de wc voor een 'grote boodschap', aldus bondscoach Koos Moerenhout. ,,Hij is daar even een huis van een paar Schotten in geweest." 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌈 — Arjan Schouten (@arjanschouten) August 6, 2023