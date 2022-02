Thalita de Jong op weg naar nieuwe ploeg

Zoek niet langer naar Thalita de Jong in het truitje van Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport. De Nederlandse liet namelijk haar contract bij de Belgische ploeg ontbinden en zal binnenkort haar nieuwe ploeg bekendmaken. Volgens onze informatie gaat het om een WorldTeam.

Voor Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport kwam het vertrek van De Jong per 15 februari niet uit de lucht vallen. “Al sinds september horen we niets meer van haar. Thalita antwoordt zelfs niet meer op mails die we haar sturen. Dan weet je dat langer samenwerken geen optie is. We leggen haar ook niets in de weg. We gaan meewerken aan een overgang naar een andere ploeg”, zegt ploegmanager Jo Chevalier in gesprek met Het Nieuwsblad.

De Jong had bij de Belgische formatie een contract van vijf jaar, waarvan er drie zijn volgemaakt. Volgens Chevalier begon de samenwerking spaak te lopen toen de renster en haar vriend Davy Wijnant, die toen ook ploegleider was bij het team, aangaven meer te willen verdienen. “Dat was voor ons niet haalbaar”, aldus de ploegmanager. “Dat Thalita de Jong nu vertrekt, lijkt ook voor ons de beste zaak maar het is wel een situatie die we betreuren.”