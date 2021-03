Thalita de Jong: “Ik voel nu echt dat alle ellende achter de rug is”

Thalita de Jong was ooit de beste veldrijdster van de wereld, maar de Nederlandse werd de laatste jaren geteisterd door blessures. Steeds weer draaide een rentree uit op een deceptie, maar volgens de 27-jarige renster is er nu een einde gekomen aan alle ellende.

De Jong koerst inmiddels weer voor Bingoal-Chevalmeire en wist de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn al tot een goed einde te brengen. In de Vlaamse openingsklassieker kwam ze als 52ste over de meet, in Le Samyn finishte ze buiten de top-30. Toch is De Jong tevreden over haar vormpeil, zo laat ze weten in gesprek met BN De Stem.

Goede benen

“Ik heb in de Omloop gewoon de slag gemist omdat ik op het cruciale punt te ver van achteren zat. Tijdens de laatste ploegtraining merkte ik al hoe gemakkelijk ik weer rijd. Op de cruciale momenten moet ik alleen meer durf tonen.” Ook in Le Samyn zat het koersverloop niet mee voor De Jong. “Na een val ben ik van groepje naar groepje terug naar voren gereden.”

“Verder dan terugkomen tot in het peloton ging echter niet. Jammer, maar het belangrijkste is dat ik nu echt voel dat alle ellende achter de rug is. Echt, ik ben niet van de straffe uitspraken, maar zonder die val was ik in de top-10 gefinisht”, aldus De Jong, die een jaar na haar wereldtitel in het veldrijden (in 2016, op het circuit van Heusden-Zolder) te maken kreeg met een waslijst aan blessures.

Specifieke krachttrainingen

“Het gaat in ieder geval echt goed”, zo laat ze nu weten. “Om te voorkomen dat blessures terugkomen, doe ik specifieke krachttrainingen. Met name voor mijn bil, die in verbinding staat met mijn rug. Als ik die niet goed onderhoud, komt alles terug.” En nu haar lichaam weer lijkt mee te werken, kijkt De Jong alweer uit naar de volgende wedstrijden.

“Zaterdag (tijdens de Omloop, red.) was ik weer enorm blij met mijn benen. Ik heb ze door die val alleen niet kunnen laten zien. Gelukkig komt er nog veel meer aan: GP Oetingen, Nokere Koerse, Omloop van de Westhoek, Gent-Wevelgem, De Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen… Ik heb er lang naar uitgekeken en we zijn er weer aan begonnen.”