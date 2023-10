Youri IJnsen • vrijdag 13 oktober 2023 om 09:30

Thalita de Jong hoopt bij Lotto Dstny weer te winnen: “Heel veel zin in eigen kansen”

Na de fusie tussen vrouwenploegen Liv Racing en Jayco AlUla hoorde Thalita de Jong al heel snel dat er voor haar geen plek bij de samenvoeging was. Ze zocht meteen contact met andere ploegen, die niet allemaal even happig waren om daarop te reageren. Lotto Dstny deed dat wel en al snel vonden beide partijen elkaar. “Nu al hebben we een heel goede band opgebouwd”, vertelt ze aan WielerFlits.

De vrouwenploeg van Lotto Dstny maakte eerder deze week haar voltallige selectie bekend. Daar stond prompt de naam van De Jong tussen. De 29-jarige Noord-Brabantse werd in 2016 wereldkampioene veldrijden en won in datzelfde jaar de slotrit van de Giro d’Italia voor vrouwen. Aansluitend pakte ze en passant ook nog de Europese titel in het veld. In de jaren erna kreeg ze af te rekenen met fysieke problemen en boterde het niet altijd in de ploegen waar ze reed. Ze moest in 2022 zelfs een tijdje voor een clubteam rijden, waarna ze in juni in een WorldTeam debuteerde.

Dat was Liv Racing, maar aan die samenwerking komt een eind. De Jong kijkt ernaar uit om Lotto Dstny – een Women’s Continentalt-team – te versterken. “Het niveau bij de WorldTeams is zo enorm hoog en de belangen zijn zo groot. Ik moest daardoor enkel maar voor anderen rijden en eigenlijk heb ik alleen maar WorldTour-wedstrijden gereden. Bij Lotto Dstny ga ik een combinatie maken tussen WorldTour-wedstrijden en UCI.1 en .2-koersen. Dat maakt me nog gemotiveerder dan ik normaal ben, omdat ik zelf weet en ervan overtuigd ben dat ik in de iets kleinere koersen echt nog kan meedoen voor een mooie ereplaats of het podium. Daar heb ik heel veel zin in!”

Met haar 29 jaar is De Jong ook meteen de nestor van de ploeg. “Haha, ik kreeg al van meerdere mensen een berichtje dat ik de moeder van het team ben”, lacht ze. “Maar ik vind het vooral leuk om met jonge rensters samen te werken. Op de een of andere manier trekt me dat. Jonge meiden zijn nog heel erg gretig. Daar kan ik uiteindelijk ook nog van leren, want die gretigheid brengt mij waarschijnlijk ook een stapje verder. Maar ik hoop vooral ook mijn ervaring met hen te delen. Of ik stiekem toch nog ga crossen? Ik heb heel eventjes met die gedachte gespeeld, maar ik wil geen risico met met oude rugblessure nemen. Al moet ik zeggen: gravel trekt me wel steeds meer. Mocht het materiaal voor handen zijn en het past, wil ik een aantal gravelkoersen mee pakken.”