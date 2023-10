dinsdag 10 oktober 2023 om 10:12

Thalita de Jong een van de zes nieuwkomers bij Lotto Dstny Ladies

Lotto Dstny Ladies heeft de selectie voor 2024 rond. De ploeg zal volgend jaar bestaan uit vijftien rensters. Een van de nieuwkomers is Thalita de Jong.

De Jong reed sinds juni 2022 voor Liv Racing TeqFind. Voor die ploeg betwistte ze tweemaal de Tour de France Femems. De 29-jarige rensters kwam eerder uit voor onder meer Rabobank-Liv en Bingoal Casino-Chevalmeire. Vorig jaar won ze, in de kleuren van clubteam JEGG-DJR Academy, de Ronde de Mouscron (1.1). Op haar palmares staan onder andere ook een rit in de Boels Rental Ladies Tour en een etappe in de Giro Donne. Als veldrijdster won ze zowel het Europees kampioenschap (2016) als het wereldkampioenschap (2016).

Naast De Jong, sluiten ook Maureen Arens, Dina Boels, Audrey De Keersmaeker, Alberte Greve en Anna Van Wersch zich aan bij de Belgische formatie. Wilma Aintila, Fauve Bastiaenssen, Katrijn De Clercq, Mieke Docx, Esmée Gielkens, Julie Hendrickx, Julie Nicolaes, Quinty Van de Guchte en Sterre Vervloet blijven bij de ploeg. Grace Verbeke en Dirk Onghena vormen net als vorig jaar het ploegleidersduo.

Kurt Van de Wouwer: “De strategie begint z’n vruchten af te werpen”

Op de site van Lotto Dstny kijkt sportief manager Kurt Van de Wouwer terug op 2023 en blikt hij alvast vooruit op volgend seizoen. “Twee jaar geleden zijn we met onze damesploeg een andere weg ingeslagen”, begint hij. “Met een heel jonge kern, aangevuld met enkele meer ervaren rensters, lag het accent op talentontwikkeling en -ondersteuning. Daarop werd dit jaar verder gebouwd en we kunnen wel degelijk stellen dat deze strategie z’n vruchten begint af te werpen. De rensters hebben allemaal stappen gezet en er werden ook enkele mooie resultaten behaald, dat is alleen maar mooi om te zien. Sportdirecteurs Grace Verbeke en Dirk Onghena speelden hierin een belangrijke rol en fungeerden als een goede tandem die knap werk heeft geleverd.”

“De bedoeling is om volgend seizoen verder te bouwen op de fundamenten die we reeds hebben gelegd en via een ietwat uitgebreider wedstrijdprogramma, opnieuw stappen te zetten. Er werden ook enkele nieuwe jonge talenten en meer ervaren rensters aangetrokken, ook aan hen willen we alle kansen geven om zich verder te ontplooien”, sluit Van de Wouwer af.