Geëmotioneerde Adrie van der Poel voor speciale dag: “Maakt wel wat los”

Het duo Jasper Philipsen-Mathieu van der Poel heerste tot nog toe in de sprintetappes van deze Tour de France. Het leverde Philipsen al drie ritzeges op. In Limoges liep het echter mis voor de mannen van Alpecin-Deceuninck: Mads Pedersen bleek te sterk. “Ik denk niet dat het echt fout gaat”, zei Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Pedersen in gewoon een heel goede sprinter, een sterke sprinter. Hij misschien nog net dat beetje inhoud meer en misschien de afgelopen net wat beter verteerd. Maar dat weet je niet. Jasper komt bijvoorbeeld een stuk later in het hotel, maar op zich zijn dat allemaal geen excuses. Het is gewoon een superrenner die gewonnen heeft.”

Zondag gaat de negende etappe van start in Saint-Léonard-de-Noblat, een bijzonder plaats voor de familie Van der Poel. Raymond Poulidor, de opa van Mathieu, leefde namelijk quasi heel zijn leven in dit dorp. De rit finisht bovendien op de Puy-de-Dôme, waar Poulidor in 1964 een legendarisch duel uitvocht met Jacques Anquetil.

“Morgen gaat de Tour natuurlijk door het geboortedorp van Corinne (de dochter van Raymond Poulidor en de vrouw van Adrie van der Poel, red.), waar haar moeder nog woont en waar haar ouders altijd gewoond hebben. Voor mezelf heb ik daar ook wel wat herinneringen, want als ik daar was, was ik er altijd aan het fietsen.”

Raymond Poulidor overleed in 2019. “Hij kan het niet meer meemaken, maar ik denk wel dat hij heel trots was geweest. Het maakt wel wat los hoor, je moet niet door blijven vragen”, lachte Adrie. “Het zou raar zijn als het je niet zou raken.”

