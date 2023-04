Tegenvaller voor Pogacar: zieke Ulissi haakt af voor Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogačar kan zondag in Luik-Bastenaken-Luik niet rekenen op de steun van Diego Ulissi. De Italiaan is ziek en moet passen voor de monumentale klassieker. De Nieuw-Zeelander Michael Vink is zijn vervanger.

Ulissi was een van de belangrijkste pionnen in de selectie van UAE Emirates voor Luik-Bastenaken-Luik, maar kan zondag dus niet deelnemen aan de Ardennenklassieker. De 33-jarige Italiaan speelde afgelopen woensdag in de Waalse Pijl als helper nog een belangrijke rol voor Pogačar.

De Sloveense topfavoriet zal het zondag met de volgende zes namen moeten doen in La Doyenne: de in extremis opgeroepen Vink, Sjoerd Bax, Marc Hirschi, George Bennett, Felix Großschartner en Vegard Stake Laengen.

Pogačar kan de kers op een al bijzonder fraaie taart zetten. De 24-jarige coureur won dit seizoen al twaalf wedstrijden en was de beste in koersen als Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De Sloveen gaat op jacht naar zijn tweede zege in LBL, nadat hij in 2021 al eens als eerste over de streep kwam.

