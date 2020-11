Teammanager Nippo-Delko One Provence reageert op beschuldigingen

Nippo-Delko One Provence kwam de voorbije dagen negatief in het nieuws en vooral teammanager Philippe Lannes moest het ontgelden. Meerdere renners van de Franse formatie zouden nog altijd wachten op een deel van hun salaris, maar volgens Lannes zijn er helemaal geen betalingsproblemen.

Het doorgaans goed ingevoerde Cyclingnews heeft begrepen dat meerdere renners van de Franse formatie nog altijd wachten op een deel van hun salaris. Verder zou teammanager Philippe Lannes de geldende contracten van enkele werknemers niet respecteren en worden renners onder druk gezet om bepaalde zakelijke beslissingen te nemen.

Atsushi Oka en José Gonçalves, twee renners die onder contract staan bij Nippo-Delko One Provence, hebben dan ook aan de bel getrokken. De UCI liet eerder weten dat er, op aandringen van meerdere renners, een procedure loopt tegen de Franse ploeg. De coureurs hopen met een procedure dat de UCI-bankgarantie van de ploeg wordt vrijgegeven.

“Alle renners en stafleden zijn uitbetaald”

Lannes gaat in tegen de beschuldigingen. “Ik kan de mensen verzekeren dat alle renners en stafleden zijn uitbetaald tot 31 oktober 2020. We hebben ook nog geen informatie ontvangen van de UCI en van een procedure is helemaal geen sprake. We hebben tot op heden helemaal geen contact gehad met juridische instanties, of ook maar iets gehoord.”

“De meeste mensen binnen de ploeg zijn ontzettend gemotiveerd richting 2021”, zo valt er te lezen in een persbericht.