Nippo-Delko One Provence onder vuur, UCI start procedure

Donkere wolken lijken zich samen te pakken boven Nippo-Delko One Provence. De UCI is namelijk een procedure begonnen tegen Rainbow Pro Cycling, een organisatie die verantwoordelijk is voor de betalingen binnen de ploeg. Verschillende renners hebben een klacht ingediend bij de internationale wielerunie.

Het doorgaans goed ingevoerde Cyclingnews heeft begrepen dat meerdere renners van de Franse formatie nog altijd wachten op een deel van hun salaris. Verder zou teammanager Philippe Lannes de geldende contracten van enkele werknemers niet respecteren en worden renners onder druk gezet om bepaalde zakelijke beslissingen te nemen.

Atsushi Oka

Atsushi Oka en José Gonçalves, twee renners die onder contract staan bij Nippo-Delko One Provence, hebben dan ook aan de bel getrokken. Volgens Cyclingnews hebben de Japanners Oka en Masahiro Ishigami van manager Lannes te horen gekregen dat ze geen deel meer uitmaken van de plannen voor 2021.

En dat is opvallend, aangezien beide coureurs nog een contract hebben voor volgend seizoen. Lannes zou aan Oka hebben verteld dat hij komend seizoen slechts vier keer in actie zal komen en geen enkele hulp meer zal krijgen vanuit de ploeg. Verder zou de Servische sprinter Dušan Rajović te horen hebben gekregen dat hij, om een verbeterd contract te krijgen, de samenwerking met zijn zaakwaarnemer moet beëindigen.

Intimidatie

Een anonieme renner van Nippo-Delko One Provence schetst een niet al te positief beeld van de Franse teammanager. “Er zijn enorm veel betalingsproblemen. Renners hebben nog altijd niet hun volledige salaris ontvangen. Hij wil er niet over praten. Hij probeerde mijn carrière te verwoesten door me zo weinig mogelijk op te stellen.”

“Sommige renners beschikken over een tweejarig contract, maar zijn doel is om de contracten te verbreken. De coureurs zien dit natuurlijk niet zitten, maar Lannes blijft vechten en zegt vervolgens: ‘Als je bij deze ploeg blijft, zal je zo weinig mogelijk wedstrijden betwisten en maak ik je kapot.” Lannes spreekt de beschuldigingen tegen.

UCI-bankgarantie

De UCI heeft inmiddels laten weten dat er een procedure loopt tegen de Franse ploeg, uitkomend op een ProTeam-licentie, nadat het bestuursorgaan verschillende klachten ontving van renners die geld verschuldigd waren voor 2020. De renners van Nippo-Delko One Provence hopen met een procedure dat de UCI-bankgarantie van de ploeg wordt vrijgegeven.

