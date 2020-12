Dit zijn de ProTeams in 2021

De UCI heeft onthuld welke ploegen in 2021 de status van ProTeam mogen dragen. De ploegcategorie die tot vorig jaar nog de naam ‘ProContinentaal’ droeg, bestaat in 2021 uit negentien ploegen.

België is met drie ploegen vertegenwoordigd in de ProTour, met Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise. Nederland zal voor het tweede jaar op rij geen vertegenwoordiging hebben op het tweede niveau in het wielrennen.

ProTeams voor 2021

Alpecin-Fenix

B&B Hotels p/b KTM (voorheen B&B Hotels-Vital Concept)

Bardiani CSF Faizanè

Bingoal-Wallonie Bruxelles

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Delko One Provence (voorheen Nippo Delko One Provence)

EOLO-Kometa Cycling Team

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-RusVelo

Rally Cycling

Androni Giocattoli-Sidermec

Sport Vlaanderen-Baloise

Team Arkéa-Samsic

Team Novo Nordisk

Total Direct Energie

Uno-X Pro Cycling Team

Vini Zabù Brado KTM