Jonge Brit Simon Carr laatste aanwinst EF Pro Cycling

Simon Carr zal volgend jaar uitkomen op WorldTour-niveau. De 22-jarige Brit heeft een contract getekend bij EF Pro Cycling, de ploeg van manager Jonathan Vaughters. Carr kwam dit jaar uit voor het Franse Nippo-Delko One Provence en is ook meteen de laatste aanwinst voor 2021.

Carr, die te boek staat als een beloftevolle klimmer, viel voor het eerst op als renner van de Franse opleidingsformatie AVC Aix-en-Provence. Zo werd hij begin 2019 onder meer tiende in Tour de Savoie Mont Blanc. Hij kreeg dit jaar een kans als prof bij Nippo-Delko One Provence.

Carr liet zich meteen zien op een hoger niveau. In de Volta a Portugal droeg hij meerdere dagen de jongerentrui, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een negentiende plaats in het eindklassement. Een week na de Volta a Portugal boekte de Brit in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika zijn allereerste profzege.

Selectie

EF Pro Cycling, dat volgend seizoen verdergaat als EF Education Nippo, begint straks met dertig renners aan het nieuwe seizoen. De ploeg heeft inmiddels afscheid genomen van meerdere sterkhouders (Daniel Felipe Martínez, Michael Woods en Sep Vanmarcke), maar verwelkomt ook negen nieuwe gezichten.