Chris Froome wil zich bewijzen: “Heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben”

Chris Froome wil nog altijd die vijfde Tour de France-overwinning toevoegen aan zijn palmares. Dat vertelde de kopman van Israel Start-Up Nation nog maar eens op een online persconferentie van de ploeg. Froome wil bewijzen dat hij niet te oud is om nog mee te kunnen doen voor eindwinst in een grote ronde. “Kijk alleen maar naar Valverde”, zegt de Brit.

“Na mijn zware valpartij was stoppen de makkelijkste optie, maar dat was niet de manier waarop ik wilde stoppen. Vooral omdat ik nu vier Tourzeges heb, en ik het gevoel heb dat ik nog niet klaar ben. Ik wil graag ook mijn vijfde eindzege behalen en blijven meedoen in de grote rondes, totdat ik voel dat ik klaar ben om te stoppen. Op het moment dat ik hoorde dat ik volledig terug kon keren na mijn blessure, was dat voor mij een makkelijke beslissing”, aldus Froome.

Bewijsdrang

De voormalig kopman van Team Sky en INEOS Grenadiers vindt niet dat hij te oud is om nog een keer de Tour te winnen. Hij voelt zich nog jong en ziet de sport om zich heen ontwikkelen. “Kijk alleen maar naar Alejandro Valverde. Hij is in de veertig en rijdt nog in de grote rondes. Hij doet mee van voren en doet strijdt tegen de besten ter wereld. Daarom denk ik dat het zeker mogelijk is voor mij. En dat wil ik graag bewijzen”, geeft Froome aan.

In de Tour zal hij samen met Daniel Martin en Michael Woods het kopmanschap delen, en het opnemen tegen teams als INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE Emirates. “Er zijn een paar extreem sterke ploegen bij”, lacht hij. “Zij hebben de afgelopen jaren het peloton gedomineerd. En dan hadden we Tadej Pogačar nog. Zijn ploeg koerste niet dominant, maar hij won wel. Dat was een fantastische prestatie. Het geeft ook hoop aan de kleinere ploegen dat een dergelijk scenario ook uit kan komen. Het komt uiteindelijk aan op de kracht van de kopman.”

Revalidatie

Froome verblijft nog altijd in Californië, waar hij zijn revalidatie doet en zich voorbereidt op het seizoen. “Het belangrijkste is om fysiek terug te keren naar mijn oude niveau. Het is daarbij van groot belang om volledig te herstellen, wat vorig jaar nog niet het geval was. Ik ben inmiddels dicht bij het niveau waar ik wil zijn om aan het seizoen te beginnen”, aldus de 35-jarige Brit.

Over zijn programma wil Froome niets kwijt, vanwege de onzekerheid van het doorgaan van de koersen. “We hebben wel een schets gemaakt, maar die deel niet graag. Wat ik kan zeggen is dat het een programma is dat opbouwt naar de Tour de France. Dat is echt mijn hoofddoel voor volgend jaar. Of het realistisch is dat ik voor de vijfde keer de Tour win? Mijn grootste doel is nog altijd om weer op honderd procent van mijn niveau te komen. Daar hangt alles van af. Vorig jaar dacht ik daar dichtbij was, maar toen in koers en voelde ik dat er nog veel te doen was.”

Froome ambieert dus nog een carrière op de fiets, maar wat hem betreft blijft hij daarna ook nog bij Israel Start-Up Nation. “Ik zie het als een langetermijnproject. Ik blijf tot het einde van mijn loopbaan bij deze ploeg en waarschijnlijk daarna ook nog wel. Daar kijk ik erg naar uit, maar eerst zal ik mij nog moeten verbeteren en dan hoop ik weer eens iets te winnen.”