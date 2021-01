Renners Israel Start-Up Nation mogelijk gevaccineerd in Israël

De renners van Israel Start-Up Nation kunnen mogelijk in Israël ingeënt worden met een coronavaccin. Dat heeft mede-oprichter Sylvan Adams verteld op een online persconferentie van de WorldTour-ploeg. “Maar we gaan niet voordringen in de rij”, geeft Adams aan.

De selectie van UAE Emirates is op het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten al gevaccineerd. Zo snel zal het bij Israel Start-Up Nation niet gaan.

“UAE Emirates gebruikt het Chinese vaccin, terwijl we in Israel vaccins van Moderna en Pfizer hebben. Dat is iets anders. Israël is vergevorderd in het vaccineren van de bevolking. Momenteel heeft 25 procent het vaccin al en de verwachting is dat eind maart iedereen twee keer gevaccineerd is. Dan hebben we groepsimmuniteit”, zegt de ploegbaas.

Mogelijk kunnen de (buitenlandse) renners van Israel Start-Up Nation dan ook een vaccin ontvangen. “Als er vaccins beschikbaar zijn, kunnen we daar aan denken voor onze renners. Het gaat dan om renners die naar Israël kunnen komen voor ons volgende trainingskamp”, aldus Adams.

“We zullen in overleg met het ministerie kijken of zij in aanmerking komen voor een vaccinatie, of misschien zelfs voor twee vaccinaties. We hebben daarover goed contact met de betreffende ministeries.”