TotalEnergies compleet na komst Juraj Sagan en contractverlenging Terpstra

Dat TotalEnergies zich versterkte met Juraj Sagan en de verbintenis van Niki Terpstra verlengde, was al even bekend maar is nu ook officieel door de ploeg bevestigd. Het ProTeam is daarmee klaar voor volgend seizoen en zal het nieuwe jaar aanvangen met 26 renners.

Volgens sportdirecteur Benoît Genauzeau heeft Team TotalEnergies in 2022 een ‘evenwichtige groep die zich in verschillende koersen moet kunnen laten zien’. “Het is waar dat de klassieke ploeg met Peter Sagan en Anthony Turgis een zeer interessante bezetting heeft. Onze leiders krijgen de kans om door zeer waardevolle ploeggenoten te worden omringd. Na het traditionele eindejaarsgesprek hebben we met de renners de basis gelegd voor volgend seizoen Niccolò Bonifazio wacht een grote opgave in de sprints. Pierre Latour wordt verwacht in etappekoersen.”

Ook kijkt Genauzeau uit naar de verrichtingen van de eigen jeugd. “Het wordt tijd voor renners als Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron en Fabien Grellier om op te staan. Ze hebben ons aan het eind van 2021 laten zien dat we op ze konden rekenen. We zijn ook van plan om het volgende seizoen te beginnen met Sandy Dujardin en Alan Jousseaume, die onlangs hun eerste contract als profs hebben ondertekend.”

De ploeg gaat deze winter van 7-17 december en 11-21 januari naar Calpe voor een trainingsstage.