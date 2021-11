Niki Terpstra verlengt bij TotalEnergies

Niki Terpstra zal ook komend jaar in het peloton te zien zijn. De 37-jarige Noord-Hollandse klassiekerspecialist heeft zijn aflopende verbintenis bij TotalEnergies met één jaar verlengd, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. Terpstra verruilde eind 2018 Deceuninck-Quick-Step voor het Franse ProTeam, waardoor hij aan zijn vierde seizoen begint.

De klassiekerkern van TotalEnergies krijgt komend jaar de nodige versterking. Niemand minder dan drievoudig wereldkampioen Peter Sagan komt de Franse ploeg namelijk versterken. In zijn kielzog komen ook vaste adjudanten Daniel Oss, Maciej Bodnar en diens broer Juraj over van BORA-hansgrohe. Of dat ook geldt voor de tevens uit Slowakije afkomstige Erik Baška, is onduidelijk.

Sagan neemt bovendien fietsensponsor Specialized mee naar de ploeg van Jean-René Bernaudeau. Voor Terpstra is dat een hereniging met het merk waarop hij zijn grootste successen boekte. De Nederlander won op zo’n Amerikaanse fiets monumenten Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018). De laatste twee seizoenen kreeg hij vooral af te rekenen met veel pech.