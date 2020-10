‘Team Sunweb haalt Belgisch klimtalent Henri Vandenabeele’

Henri Vandenabeele staat op het punt om de opleidingsploeg van Lotto Soudal te verlaten. De 20-jarige klimmer maakt de overstap naar Team Sunweb, meldt Het Laatste Nieuws. Vandenabeele begint in 2021 bij de opleidingsploeg, om in 2022 door te stromen naar de WorldTour-ploeg.

De West-Vlaamse klimtalent werd afgelopen zomer tweede in de Giro d’Italia U23 achter Tom Pidcock en ook in de Ronde de l’Isard liet hij zich bergop zien, met ritwinst en een tweede plaats in het eindklassement.

Vandenabeele verlaat Lotto Soudal, waar ze ook het plan hadden om hem nog een jaar als belofte te laten rijpen en hem in 2022 naar de WorldTour te halen. Naar verluidt is de Belgische formatie niet te spreken over het aanstaande vertrek van de klimmer.

Vorig seizoen pikte Team Sunweb ook Ilan Van Wilder al op bij de opleidingsploeg van Lotto Soudal. De 20-jarige coureur maakt deze week zijn debuut in de Vuelta a España.